Diese 5 bekannten deutschen Aktien haben alle ein niedriges KGV und eine hohe Dividendenrendite. Welche Aktie zudem ein Kurspotential von rund 100 Prozent hat und warum sich diese Schnäppchen-Aktien lohnen können. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Diese deutschen Aktien haben hohe Dividenden und niedrige KGVs

Hohe Dividenden und niedrige KGVs

In der folgenden Tabelle sehen Anleger diejenigen deutschen Aktien aus dem Europa-Index Stoxx 600, die die niedrigsten KGVs aufweisen und zudem noch eine hohe Dividendenrendite zahlen. Um die Bewertung sogar noch breiter aufzustellen, haben wir uns auch das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) dieser Aktien angeschaut.

Heraus kam, dass die Porsche Holding immer noch eine der günstigsten deutschen Aktien ist. Das Papier weist ein sehr niedriges KGV für 2025 in Höhe von 2,9 auf und zahlt dabei eine Dividendenrendite von 5,5 Prozent. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist mit 0,26 ebenfalls sehr gering. Beim KBV spricht man an der Börse bei einem Wert von 1,0 von einem fairen Wert.

Zuletzt fiel die Porsche Holding-Aktie (nicht zu verwechseln mit dem Autobauer Porsche AG) aber wie ein Stein. Im Chart sieht die Lage gar nicht gut aus und Anleger können jetzt nur noch auf einen doppelten Boden hoffen, damit es nicht nochmal deutlich weiter bergab geht. Der Grund unter Anderem dafür sind die aktuellen Streitigkeiten mit China betreffend der Zölle auf Autos und ein generell sich etwas eintrübender Markt in China. Dies belastet den Auto-Sektor. Denn die Porsche Holding versammelt unter ihrem Dach ja die Marken Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Scania und MAN.

Die meisten Analysten raten aber dennoch zum Kauf. 10 empfehlen die Aktie, fünf raten zum Halten und niemand zu Verkaufen. BÖRSE ONLINE setzt das Kursziel auf 80 Euro, was der Porsche-Aktie noch ein Potenzial von fast 100 Prozent zuspricht.

Und auch diese deutsche Aktie könnte noch rund 100 Prozent steigen:

Schnäppchen-Chance bei diesen unterbewerteten deutschen Aktien

Neben der Porsche Holding-Aktie bietet auch die Volkswagen-Aktie mit einem KGV von 4,0 und 8,41 Prozent Dividendenrendite eine sehr günstige Bewertung. Das KBV liegt aus ähnlichen Gründen wie bei Porsche bei niedrigen 0,37.

Spannend wird es dann wieder bei der Aktie der Deutschen Lufthansa. Denn das Papier bietet aus Sicht von BÖRSE ONLINE jetzt rund 100 Prozent Kurspotenzial, auch wenn die Aktie jetzt beim Stopp-Kurs angekommen ist. Meistens fand die Lufthansa-Aktie aber so im Bereich um die 5,50 Euro ihren Boden, weswegen es jetzt auch nicht mehr so viel Sinn macht, zu verkaufen. Lieber sollte man sich tranchenweise oder per Sparplan einkaufen, um bei der nächsten zyklischen Bewegung nach oben wieder dabei zu sein. Mit einem KGV von 4,6 und einer Dividendenrendite von 4,62 Prozent ist die Deutsche Lufthansa-Aktie immer noch günstig bewertet. Das KBV steht bei einem fairen Wert von 1,0. Die Lufthansa ist aktuell nicht ohne Risiko, aber Anleger können sich nach guter Überlegung einen Einstieg überlegen. Historisch gab es bei diesen Kurs-Niveaus nämlich oft einen Turnaround.

Ebenfalls günstig sind weiterhin die beiden Autowerte von Mercedes und BMW. Auch hier beachten Anleger, dass es Streitigkeiten rund um die Zölle auf Autos gibt. Sobald diese etwas entschärft wurden, dürften auch Auto-Aktien wieder besser performen.

Und wenn Sie wissen möchten, welche Europa-Aktien mit bis zu 11,14 Prozent Dividendenrendite zu günstig sind, um sie zu ignorieren, dann schauen Sie jetzt unser neuestes Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

Und lesen Sie danach auch: Historische Kaufchancen: Unterbewertete Europa-Aktien mit Riesen-Potenzialen