Unternehmensprofil

Die q.beyond AG ist einer der führenden IT-Dienstleister in Deutschland. Der Fokus der Geschäftstätigkeit liegt auf den Bereichen Cloud, SAP, Microsoft, Data Intelligence, Security und Softwareentwicklung. Zu den Lösungen gehören der voll ausgestattete digitale Arbeitsplatz ebenso wie hybride Cloud-Umgebungen oder auch die Einführung der neuesten SAP-Generation S/4HANA. Dabei werden standardisierte Anwendungen und individuell entwickelte Applikationen zu einer kundenindividuellen Lösung integriert. Vor allem mittelständische Kunden sollen auf diese Weise bei der digitalen Transformation unterstützt werden. q.beyond verfügt über Standorte in ganz Deutschland sowie in Lettland, Spanien und Indien sowie über eigene zertifizierte Rechenzentren. Hervorgegangen ist das Unternehmen aus der früheren QSC AG, die sich nach dem Verkauf des Telekommunikationsgeschäfts zum 30. Juni 2019 auf den Markt für IT-Services neu ausgerichtet hatte.

Offizielle Webseite: https://www.qbeyond.de