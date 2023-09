Unternehmensprofil

Die q.beyond AG (ehemals QSC AG) hat sich nach dem Verkauf des Telekommunikation-Geschäfts (Plusnet GmbH und ihrer Tochtergesellschaften) am 30. Juni 2019 auf den Markt für IT-Services ausgerichtet und konzentriert sich hier auf die Bereiche Cloud, SAP und Internet of Things. Rund um diese Themen konzipiert, implementiert und betreibt q.beyond sämtliche Anwendungen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Kompetenzen auf den Gebieten Künstliche Intelligenz, Analytics, Permissioned Blockchain, 5 G und NB IoT. Durch Kombination all dieser Leistungsmodule entwickelt q.beyond innovative Service-Pakete, welche die Digitalisierung des Mittelstands vorantreiben.

Offizielle Webseite: www.qbeyond.de