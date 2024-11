Diese Branche hatte es im letzten Jahr an der Börse nicht leicht, jetzt könnten viele Aktien aus dem Sektor aber durchstarten. Sollten Anleger noch in diesem Jahr einen Blick riskieren?



Grüne und nachhaltige Aktien hatten es im letzten Jahr nicht leicht. Vor allem die hohen Zinsen belasteten viele Papiere durch erhöhten Finanzierungsaufwand, da die meisten Titel eher zu Mid- oder Small Caps gehören. Kurz vor Ende des Jahres haben sich die Vorzeichen für grüne Aktien aber wieder etwas geändert.



Sinkende Zinsen sind gut für grüne Aktien

Viele Experten, darunter auch Fonds Advisor Gunter Greiner vom WIWIN Green Impact Fund, prognostizierten schon Anfang des Jahres eine aufstrebende Entwicklung für nachhaltige Aktien. Gründe dafür sind unter anderem ein wieder erstarktes Interesse von Investoren an dem Thema und natürlich die gefallenen Zinsen, die Greiner im März noch als Bedingung für einen Aufschwung nannte.

Dadurch können nachhaltige Firmen, die meist auf viel Fremdkapital angewiesen sind, die Gegenfinanzierung leichter stemmen. Die Früchte dieser Entwicklung ernten einige Unternehmen schon jetzt. Die Marktstimmung scheint sich zu drehen.



Schneider Electric, Nordex und Co mit Momentum

Viele Analysten scheinen grünen Aktien gegenüber wieder positiver eingestellt. Die Deutsche Bank Research hatte erst kürzlich das Kursziel für den Windkraftanlagenbauer Nordex von 17 auf 18 Euro hochgeschraubt und rät zum Kauf. Der Windturbinenhersteller sei indes in Europa gut positioniert, wie Analyst John Kim mitteilte. Für den Auftragseingang in den USA 2025 sieht Kim Luft nach oben.



Ebenfalls auf einer Erfolgswelle reiten gerade die Franzosen von Schneider Electric. Die Schweizer Großbank UBS hatte jüngst das Kursziel von 260 auf 270 Euro angehoben. Die Franzosen hätten im dritten Quartal sehr solide Umsätze erzielt, schrieb Analyst Andre Kukhnin am Mittwochmorgen nach Zahlen. Die Jahresziele seien erwartungsgemäß unverändert. Zum Kauf rät auch das US-Analysehaus Bernstein Research. Und sogar arg verprügelte Unternehmen wie SMA Solar konnten nach einer langen Talfahrt allein in der letzten Woche über zehn Prozent zulegen und die 21-Tage-Linie testen.



Wer dabei nicht auf Einzelwerte setzen möchte, aber von einem möglichen Turnaround der Branche insgesamt profitieren möchte, der kann sich den Grüne Zukunft Index von BÖRSE ONLINE anschauen. In dem Aktienkorb finden Sie neben Nordex und Schneider Electric noch 14 weitere Indexmitglieder, die zu den ersten Profiteuren bei einer grünen Erfolgswelle gehören würden.



