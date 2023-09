Unternehmensprofil

Die Scout24 SE ist ein führender Betreiber digitaler Marktplätze für Immobilien in Deutschland und anderen ausgewählten europäischen Ländern. Bekannteste und populärste Marke ist ImmobilienScout24. Zum 1. Juli 2020 wurde mit immoverkauf24 eine kleine, strategisch wichtige Akquisition getätigt. Gegliedert sind die Aktivitäten in die Segmente Residential Real Estate (Wohnimmobilien), Business Real Estate (Gewerbeimmobilien) sowie Media & Other (Geschäft mit Werbetreibenden sowie ImmobilienScout24 Österreich und die Tochtergesellschaft FlowFact). Mit Kaufvertrag vom 17. Dezember 2019 hat Scout24 eine Vereinbarung geschlossen, die digitalen Marktplätze AutoScout24, FinanceScout24 und FINANZCHECK an einen Fonds des Finanzinvestors Hellman & Friedman zu veräußern. Aus dieser Transaktion resultierte im Geschäftsjahr 2020 ein Veräußerungsgewinn von 2,24 Mrd. Euro.

Offizielle Webseite: www.scout24.com