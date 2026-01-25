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Serviceware

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WKN A2G8X3
ISIN DE000A2G8X31
Börse -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 144,45 129,45 118,21 107,41 96,07
    Nettogewinn (Mio) 6,70 3,00 1,85 -0,07 -3,94
    Gewinn/Aktie 0,47 0,19 0,17 -0,01 -0,38
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 23,33 43,24 94,12 - -
    KUV 1,07 1,21 1,42 1,21 1,04

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Serviceware SE ist im Bereich Enterprise Service Management (ESM) tätig. Auf diesem Gebiet vermarkten die Gesellschaft und ihre Tochtergesellschaften eine reihe von eigenen Business-Software-Lösungen (darunter anafee, helpLine, careware, SABIO und cubus outperform) in ganz Europa. Die ESM-Lösungen von Serviceware unterstützen die gesamten Dienstleistungsprozesse innerhalb eines Unternehmens von dem IT-Service-Management und dem IT-Finanzmanagement über das Customer Service Management und den Shared Service Center bis hin zu dem Healthcare Service Management und dem Economic Crisis Consulting. Infrastrukturlösungen betreffen das Data, Security und Endpoint Management. Die Serviceware Plattformen decken die Bereiche Financial, Processes, Resources, Knowledge und Performance ab.

    Offizielle Webseite: https://serviceware-se.com/de

    Aktionärsverteilung