Unternehmensprofil

Die Southwest Airlines Co. betreibt eine Passagierfluggesellschaft, die Linienflüge in den Vereinigten Staaten und international anbietet. Mit einer Flotte von mehr als 700 Boeing 737 Flugzeugen werden über 100 Zielorte in 40 US-Bundesstaaten, dem District of Columbia, dem Commonwealth of Puerto Rico sowie Mexiko, Jamaika, die Bahamas, Aruba, die Dominikanische Republik, Costa Rica, Belize, Kuba, die Cayman-Inseln sowie Turks und Caicos angeflogen. Im Jahr 2020 stand die Geschäftsentwicklung ganz im Zeichen der COVID-19 Pandemie, die erhebliche negative Auswirkungen auf Passagiernachfrage und Buchungen nach sich zog. In der Folge nutzte die Gesellschaft u.a. auch das stattliche Payroll Support Program, mit dem die Zahlung von Gehältern, Löhnen und Sozialleistungen sichergestellt wurden.

Offizielle Webseite: www.southwest.com