Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Stratec Biomedical

%
H T
WKN STRA55
ISIN DE000STRA555
Börse -
Stand -
Stratec Biomedical Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Stratec Biomedical

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Stratec Biomedical

    dpa-AFX News zu Stratec Biomedical

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu Stratec Biomedical

    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 283,87 267,13 250,86 257,62 261,91
    Nettogewinn (Mio) 21,24 17,32 -0,24 16,02 13,07
    Gewinn/Aktie 1,51 1,03 -0,02 1,32 1,07
    Dividende/Aktie 0,77 0,67 0,60 0,60 0,55
    Rendite (%) 3,99 3,47 2,70 2,00 1,21
    KGV 11,09 13,52 - 22,77 42,48
    KUV 0,83 0,88 1,08 1,42 2,11

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Stratec SE (zuvor Stratec Biomedical AG) entwickelt und produziert auf Basis eigener, patentgeschützter Technologien vollautomatische Analysensysteme für Partner aus der klinischen Diagnostik und Biotechnologie, die diese Systeme weltweit, in der Regel gemeinsam mit ihren Reagenzien, an Laboratorien, Blutbanken und Forschungseinrichtungen vermarkten. Im Kern handelt es sich um medizintechnische Geräte, mit denen Substanzen in Körperflüssigkeiten außerhalb des Körpers (z.B. in entnommenen Blutproben) nachgewiesen und analysiert werden können (sogenannte In-Vitro-Diagnostik). Einen Schwerpunkt stellen Geräte und Systeme zur Analyse von Blut dar. Die Stratec-Gruppe agiert über Tochtergesellschaften neben Deutschland auch in den USA, Großbritannien, der Schweiz, Rumänien und China.

    Offizielle Webseite: https://www.stratec.com

    Aktionärsverteilung