Unternehmensprofil

Die Stratec SE (zuvor Stratec Biomedical AG) entwickelt und produziert auf Basis eigener, patentgeschützter Technologien vollautomatische Analysensysteme für Partner aus der klinischen Diagnostik und Biotechnologie, die diese Systeme weltweit, in der Regel gemeinsam mit ihren Reagenzien, an Laboratorien, Blutbanken und Forschungseinrichtungen vermarkten. Im Kern handelt es sich um medizintechnische Geräte, mit denen Substanzen in Körperflüssigkeiten außerhalb des Körpers (z.B. in entnommenen Blutproben) nachgewiesen und analysiert werden können (sogenannte In-Vitro-Diagnostik). Einen Schwerpunkt stellen Geräte und Systeme zur Analyse von Blut dar. Die Stratec-Gruppe agiert über Tochtergesellschaften neben Deutschland auch in den USA, Großbritannien, der Schweiz, Rumänien und China.

Offizielle Webseite: www.stratec.com