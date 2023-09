Unternehmensprofil

Die Ströer SE & Co. KGaA ist auf das Geschäftsfeld Außenwerbung spezialisiert und sieht sich mit 290.000 vermarktbaren Werbeflächen als einer der größten Anbieter von Out-of-Home-Medien und Stadtmöblierung in Europa. Als solches entwickelt sich das Unternehmen sukzessive zu einem integrierten digitalen Vermarktungshaus. Das Produktspektrum reicht von klassischen Plakatmedien über Werbung auf Wartehallen und Transportmitteln bis hin zu digitalen und interaktiven Medien, mit denen das Unternehmen über das Segment "Ströer Digital" auch mobile Zielgruppen erreicht. Der regionale Schwerpunkt der Aktivitäten liegt auf Europa. In Deutschland ist Ströer Marktführer in der Außenwerbung. Eine starke Präsenz zeigt der Konzern auch in Polen und der Türkei. Das Geschäft untergliedert Ströer in die Bereiche Billboard, Street Furniture, Transport, Online und Sonstige. Berichtet wird in den vier Segmenten "Ströer Deutschland", "Ströer Türkei", "Ströer Digital" und "Sonstige".

Offizielle Webseite: www.stroeer.com