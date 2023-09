Unternehmensprofil

Just Eat Takeaway.com N.V. (zuvor Takeaway.com) beschreibt sich selbst als einen der führenden Online-Lebensmittel-Marktplätze in Kontinentaleuropa. Dieser Marktplatz verbindet Verbraucher und Restaurants in neun europäischen Ländern. Nach eigenen Angaben verfügt das Unternehmen über marktführenden Positionen (bezogen auf die Zahl der Restaurants, Bestellungen und gross merchandise value bzw. GMV) in jedem seiner Kernmärkte Niederlande, Deutschland, Belgien, Österreich und Polen. Die Einnahmen resultieren vor allem aus Provisionen basierend auf dem GMV des über seine Plattform bestellten Essens und, in geringerem Maße, aus Online-Payment-Servicegebühren. Anfang 2020 erfolgte der Zusammenschluss mit der Just Eat Plc.

Offizielle Webseite: www.corporate.takeaway.com