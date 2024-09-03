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Telenor

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WKN 591260
ISIN NO0010063308
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in NOK)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 74,67 74,13 76,55 79,93 80,45
    Nettogewinn (Mrd) 12,47 14,37 8,36 20,11 15,38
    Gewinn/Aktie 9,13 10,62 5,14 13,32 9,90
    Dividende/Aktie 9,93 9,79 9,70 9,50 9,40
    Rendite (%) 7,42 7,32 6,61 7,49 8,06
    KGV 14,02 12,45 28,54 9,53 11,78
    KUV 2,34 2,41 2,62 2,17 2,01

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Mit mehr als 180 Millionen festen Kunden in neun Ländern ist Telenor einer der größten Telekommunikationskonzerne in Nordeuropa und Asien. Ein besonderer Fokus liegt auf den Mobil-, Breitband- und TV-Märkten. Seit August 2019 ist der finnische Telekommunikationsbetreiber DNA Plc konsolidiert. Im April 2019 war der Erwerb von 54 Prozent der Anteile vereinbart worden. Am 7. April 2017 war die Beteiligung an der VEON Ltd. (vormals VimpelCom Ltd.) von 23,7 auf 19,7 Prozent reduziert und die Gesellschaft im gleichen Monat als assoziiertes Unternehmen endkonsolidiert worden. Der Anteilsverkauf hatte Telenor netto 5,1 Mrd. NOK eingebracht.

    Offizielle Webseite: https://www.telenor.com

    Aktionärsverteilung