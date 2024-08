Anleger auf der Suche nach günstig bewerteten Dividenden-Aktien, die auch noch etwas Geduld mitbringen, könnten mit diesen zwei weltbekannten Titeln jetzt glücklich werden. Ein Kursrutsch lädt nämlich zum Kauf ein.

Geduld ist an der Börse eine hohe Tugend und kann sich besonders bei dividendenstarken Aktien lohnen, die einen wichtigen Beitrag zum langfristigen Vermögensaufbau leisten können. Dabei ist nicht jede Aktie aus diesem Segment gerade in Bestform. Dennoch kann sich hier für Anleger gerade durch den Dip eine einmalige Kaufgelegenheit ergeben und sich Geduld gleich doppelt auszahlen. Zwei Vertreter empfehlen sich jetzt besonders für einen Einstieg.

Chevron-Aktie mit attraktiver Rendite

Unter anderem schwankende Ölpreise habe die Aktie des Industriekonzerns Chevron mittlerweile um die 15 Prozent unter ihr 52-Wochen-Hoch gedrückt. Da blickt man schon fast sehnsüchtig zum Konkurrenten ExxonMobil, der sich nur fünf Prozent unter seinem Allzeithoch befindet und der im Mai die Übernahme von Pioneer Natural Resources abschließen konnte. Chevrons eigene Übernahme des Explorations- und Produktionsunternehmens Hess steckt dabei schon seit einiger Zeit fest.

Dennoch kann die an sich grundsolide Aktie für Anleger jetzt interessant sein. Kontinuierliche Dividendenerhöhungen in Kombination mit dem schwächelnden Kurs haben die Rendite des Titels nämlich auf 4,6 Prozent ansteigen lassen. Allein in den letzten zwei Jahren hat Chevron unter anderem durch Dividenden 50 Milliarden US-Dollar an Aktionäre ausgeschüttet.

Home Depot steht still, aber…

Auch die Aktie des Baumarktkonzerns Home Depot notiert gerade zweistellig unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Ganz genau genommen sind es etwa zwölf Prozent, die dem Titel von alten Höchstständen trennen. Dabei stagniert das Wachstum des Unternehmens gerade aufgrund der schwierigen Wirtschaftslage. Momentan sind Verbraucher bei Verbrauchsgütern wählerischer, niedrigere Zinssätze könnten da helfen, da dadurch unter anderem größere Heimwerkerprojekte billiger werden.

In so einem Umfeld befinden wir uns aktuell noch nicht, das könnte sich möglicherweise mit Leitzinssenkungen in den kommenden Monaten aber ändern. Hinzu kommt bei Home Depot, dass der Konzern nicht wie andere zyklische Konzerne entweder stark steigt und dann wieder fällt, sondern eher steigt und ansonsten auf hohem Niveau zum Stillstand kommt. Zwar gingen die Umsätze von Home Depot in den letzten Jahren leicht zurück, davor hatte sich der Umsatz aber verdoppelt und der Gewinn verdreifacht.

Mit einem KGV von um die 23 können Anleger vor allem jetzt über ein Investment in das seit langer Zeit stabile Unternehmen nachdenken. Die Aktie von Home Depot finden Sie übrigens gemeinsam mit anderen Werten ebenfalls im Globale Dividenden-Stars Index von BÖRSE ONLINE.

Lesen Sie auch: Droht diesem DAX-Titel Absturz auf wichtige Marke? Darum ist das auch für die BASF-Aktie ein Problem

Oder: Analyst: Warum morgen die Angst an die Märkte zurückkehren könnte