The Mosaic Company

Unternehmensprofil

Die Mosaic Co. bezeichnet sich als weltweit führenden Hersteller und Vermarkter von Phosphatkonzentrat und Kali-Pflanzennährstoffen. Bei Tierfutterinhaltsstoffen auf Phosphatbasis ist das Unternehmen die Nummer eins in den USA. Als Komplettanbieter von Phosphat und Kali-basierten Pflanzennährstoffen und Futtermittelinhaltsstoffen bedient Mosaic Kunden in rund 40 Ländern. Der Konzern betreibt eigene Bergbaubetriebe in Florida, Saskatchewan und New Mexico. Produktions-, Misch- oder Vertriebsstätten befinden sich in Brasilien, China, Indien, Argentinien und Chile. Zu den strategischen Beteiligungen gehört ein Phosphatgestein-Bergwerk in Peru und ein Joint Venture, das mit der Entwicklung eines Phosphatgestein-Bergwerks und eines chemischen Komplexes in Saudi-Arabien befasst ist.

Offizielle Webseite: www.mosaicco.com