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The Mosaic Company

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WKN A1JFWK
ISIN US61945C1036
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 12,75 12,69 12,05 11,12 13,70
    Nettogewinn (Mrd) 0,57 0,23 0,58 0,20 1,21
    Gewinn/Aktie 1,67 -0,41 1,70 0,55 3,52
    Dividende/Aktie 0,89 0,88 0,88 0,85 0,85
    Rendite (%) 4,03 3,98 3,65 3,46 2,38
    KGV 12,03 29,46 14,17 44,69 10,15
    KUV 0,54 0,52 0,63 0,70 0,85

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Mosaic Co. bezeichnet sich als weltweit führenden Hersteller und Vermarkter von Phosphatkonzentrat und Kali-Pflanzennährstoffen. Bei Tierfutterinhaltsstoffen auf Phosphatbasis ist das Unternehmen die Nummer eins in den USA. Als Komplettanbieter von Phosphat und Kali-basierten Pflanzennährstoffen und Futtermittelinhaltsstoffen bedient Mosaic Kunden in rund 40 Ländern. Der Konzern betreibt eigene Bergbaubetriebe in Florida, Saskatchewan und New Mexico. Produktions-, Misch- oder Vertriebsstätten befinden sich in Brasilien, China, Indien, Argentinien und Chile. Zu den strategischen Beteiligungen gehört ein Phosphatgestein-Bergwerk in Peru und ein Joint Venture, das mit der Entwicklung eines Phosphatgestein-Bergwerks und eines chemischen Komplexes in Saudi-Arabien befasst ist.

    Offizielle Webseite: https://www.mosaicco.com

    Aktionärsverteilung