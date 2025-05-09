The Mosaic Company
Aktuelle Nachrichten zu The Mosaic Company
dpa-AFX News zu The Mosaic Company
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|12,75
|12,69
|12,05
|11,12
|13,70
|Nettogewinn (Mrd)
|0,57
|0,23
|0,58
|0,20
|1,21
|Gewinn/Aktie
|1,67
|-0,41
|1,70
|0,55
|3,52
|Dividende/Aktie
|0,89
|0,88
|0,88
|0,85
|0,85
|Rendite (%)
|4,03
|3,98
|3,65
|3,46
|2,38
|KGV
|12,03
|29,46
|14,17
|44,69
|10,15
|KUV
|0,54
|0,52
|0,63
|0,70
|0,85
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Mosaic Co. bezeichnet sich als weltweit führenden Hersteller und Vermarkter von Phosphatkonzentrat und Kali-Pflanzennährstoffen. Bei Tierfutterinhaltsstoffen auf Phosphatbasis ist das Unternehmen die Nummer eins in den USA. Als Komplettanbieter von Phosphat und Kali-basierten Pflanzennährstoffen und Futtermittelinhaltsstoffen bedient Mosaic Kunden in rund 40 Ländern. Der Konzern betreibt eigene Bergbaubetriebe in Florida, Saskatchewan und New Mexico. Produktions-, Misch- oder Vertriebsstätten befinden sich in Brasilien, China, Indien, Argentinien und Chile. Zu den strategischen Beteiligungen gehört ein Phosphatgestein-Bergwerk in Peru und ein Joint Venture, das mit der Entwicklung eines Phosphatgestein-Bergwerks und eines chemischen Komplexes in Saudi-Arabien befasst ist.
Offizielle Webseite: https://www.mosaicco.com