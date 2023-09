Unternehmensprofil

Die tonies SE ist auf dem Gebiet der digitalen Audiounterhaltung für Kinder aktiv. Im Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit steht das bildschirmlose tonies Audio-Entertainment-System für Kinder ab 3 Jahren. Das System besteht aus dem Toniebox-Player und Audio-Figuren (Tonies), die mit der Wiedergabe von Audioinhalten beginnen, wenn sie mit der Toniebox gekoppelt werden. Die rund 300 Audio-Figuren beinhalten Hörbücher, Musik, Wissensvermittlung, Unterhaltung und eine digitale Audio-Bibliothek mit zusätzlichen Inhalten. Das Unternehmen ist in Deutschland, Österreich, der Schweiz, UK, Irland, Frankreich und den USA präsent. Entstanden ist die tonies SE durch Zusammenschluss der Boxine GmbH mit der 468 SPAC I SE, die am 18. März 2021 zum Zweck des Erwerbs eines operativen Unternehmens aus dem Technologiesektor mit Hauptgeschäftsbetrieb im Europäischen Wirtschaftsraum oder einem bestimmten anderen Land gegründet und später in den regulierten Markt der Frankfurter Börse eingeführt worden war.

Offizielle Webseite: www.tonies.com