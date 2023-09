Union Pacific Corporation

Unternehmensprofil

Die Union Pacific Corp. sieht sich als eines der führenden Transportunternehmen der USA. Dabei ist die Union Pacific Railroad die wichtigste operative Gesellschaft des Konzerns. Sie besitzt und befährt Strecken in 23 US-Bundesstaaten und ist damit der größte Schienenverkehrsanbieter im Westen des Landes. Das Bahnunternehmen bindet die westlichen Kohlereviere, das effizienteste landwirtschaftliche Anbaugebiet weltweit und die Chemieindustrie der Golfküste an das Bahnnetz an und transportiert Energieträger wie Kohle, Rohmaterialien wie etwa Holz, Chemikalien, Metalle und Mineralien aber auch Nahrungsmittel, Automobile und Konsumartikel. Neben Frachtlösungen stellt der Konzern seinen Kunden Logistik-Expertise rund um deren weltweite Supply Chain zur Verfügung. Die Union Pacific Corp. wurde 1969 in Utah gegründet. Ihre Wurzeln reichen auf ein von Abraham Lincoln 1862 unterzeichnetes Dekret zurück.

Offizielle Webseite: www.up.com