Unternehmensprofil

Die UnitedHealth Group Inc. ist ein US-amerikanischer Konzern, der Lösungen rund um Gesundheit und Gesundheitsvorsorge anbietet. Dazu gehört die Finanzierung und Bereitstellung von Gesundheitsversorgung, die Koordinierung und das Management von Krankenhauspflege sowie Gesundheitsdaten, Informationen und Technologien, welche die Gesundheit der Menschen verbessern können. Das Angebot richtet sich an Familien, Regierungen, Krankenhäuser, Ärzte und Life-Science-Unternehmen. Das Geschäft gliedert sich in die Segmente "Optum" mit den mit den Geschäftsbereichen OptumHealth, OptumInsight und OptumRx sowie "UnitedHealthcare" mit den Bereichen UnitedHealthcare Employer & Individual, UnitedHealthcare Medicare & Retirement, UnitedHealthcare Community & State und UnitedHealthcare Global. Die Anfänge des Unternehmens gehen auf das Jahr 1974 zurück, als die spätere Tochter Charter Med Inc. mit dem Ziel gegründet wurde, Menschen eine größere Bandbreite an Gesundheitsversorgung zugänglich zu machen.

Offizielle Webseite: www.unitedhealthgroup.com