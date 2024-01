Im Bereich der Biotechnologien und Pharmaindustrie gibt es viele Unternehmen mit einem ordentlichen Wachstumspotenzial. Mehr als eine Billion US-Dollar ist aber noch keines wert. Könnte sich das bald ändern?

Novo Nordisk, Johnson & Johnson, Merck oder UnitedHealth. Im Bereich der Biotechnologien und Pharmazie gibt es viele Unternehmen, die mit einer Marktkapitalisierung von mehreren Hundert Millionen US-Dollar glänzen. Aber wird einer dieser Konzerne in Zukunft auch eine Billion US-Dollar wert sein und damit einem sehr exklusiven Club mit Mitgliedern wie Microsoft, Apple oder Amazon beitreten? Laut den Experten von „The Motley Fool“ könnte das bei einem Unternehmen schon in wenigen Jahren der Fall sein.

Eli Lilly ist der Favorit

Ein heißer Kandidat auf die eine Billion US-Dollar ist für „The Motley Fool“ das Pharmaunternehmen Eli Lilly, das mit einer Marktkapitalisierung von schon jetzt 610 Milliarden US-Dollar mehr wert ist als die direkte Konkurrenz. Bei einer jährlichen Wachstumsrate von 10,4 Prozent hätte das Unternehmen in fünf Jahren die Billion im Sack. Das scheint nicht unrealistisch, liegt das von Experten geschätzte Wachstum beim Gewinn pro Aktie in den nächsten fünf Jahren bei 28,7 Prozent – und damit etwa doppelt so hoch wie bei UnitedHealth.



Ist Novo Nordisk auch im Rennen?

Jetzt lassen sich die beiden Pharmaunternehmen Eli Lilly und UnitedHealth Group nur bedingt vergleichen, aber wie sieht es mit Eli Lilly und Novo Nordisk aus, die beide im Bereich der Diabetes- und Adipositasmedikamentenforschung unterwegs sind? Eli Lilly hat aber auch hier zumindest mittelfristig einen Vorteil, denn das neue Medikament des Unternehmens gegen Diabetes und Adipositas (Mounjaro bzw. als Zepbound vermarktet) ist nach ersten Erkenntnissen wohl wirksamer als Ozempic von Novo Nordisk. Zudem ist Eli Lilly breiter aufgestellt als Novo Nordisk und wartet unter anderem auf eine Zulassung des Alzheimer-Medikaments Donanemab, das zu einem echten Blockbuster werden könnte.

Für andere Unternehmen ist Eli Lilly aufgrund seines Vorsprungs in Sachen Marktkapitalisierung oder auch bei der Vielfalt an Produkten fast nicht mehr einzuholen. Wenn es also jemand aus der Pharmaindustrie über die eine Billion schaffen sollte, dann laut den Experten Eli Lilly. Wie das funktionieren könnte lesen Sie hier



Lesen Sie auch: Deutsche Telekom, Daimler Truck & Co.: Die 6 besten deutschen Dividenden-Asse mit bis zu 56% Kurschance

Oder: Bis zu 122 Prozent Kurschance: Wird diese KI-Aktie das nächste Alphabet?