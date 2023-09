Unternehmensprofil

Die Viatris Inc. ist ein globales Gesundheitsunternehmen, das Patienten in mehr als 165 Ländern und Territorien mit hochwertigen Medikamenten versorgt. Das Portfolio von Viatris umfasst mehr als 1.400 zugelassene Präparate für zahlreiche Therapiegebiete, darunter auch Generika und Biosimilars. Viatris betreibt weltweit rund 50 Produktionsstätten. Neben dem Hauptsitz in den USA ist der Konzern mit globalen Zentren in Pittsburgh, Pennsylvania, Shanghai/China und Hyderabad/Indien vertreten. Hervorgegangen ist die Viatris Inc. im November 2020 durch Zusammenschluss der Upjohn Inc., ein Spin off der Pfizer Inc., und der Mylan N.V..

Offizielle Webseite: www.viatris.com