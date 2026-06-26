Unternehmensprofil

Die Yara International ASA bietet eine breite Palette von Lösungen für nachhaltige Landwirtschaft und die Umwelt. Dabei ist das Unternehmen einerseits spezialisiert auf Produkte für die Düngemittelindustrie und Lösungen im Agrarsektor. Die Produktpalette reicht von Standard-Stickstoff-Produkten bis hin zur kompletten Pflanzenversorgung. Des Weiteren werden Chemikalien und CO2 vertrieben sowie damit verbundene spezifische Anwendungen entwickelt und Dienstleistungen angeboten. Hauptnutzer sind Unternehmen der Bereiche Chemie, Versorgung, Automobil, Transport, Nahrungsmittel und Getränke sowie Anbieter ziviler Sprengstoffe. Das Rückgrat des Yara Produktionssystems sind Ammoniak- und Düngerfabriken, Phosphat Minen und der weltweite Handel mit Ammoniak. Die Segmentberichterstattung wurde Mitte 2020 an die regionale Organisationsstruktur angepasst.

Offizielle Webseite: https://www.yara.com