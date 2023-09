Unternehmensprofil

Die Zumtobel Group AG (zuvor Zumtobel AG) ist ein Anbieter von integrierten Beleuchtungslösungen für die professionelle Außen- und Innenbeleuchtung. Dabei deckt Zumtobel mit Ausnahme von konventionellen Birnen die gesamte Wertschöpfungskette von der Forschung und Entwicklung über das Design bis hin zur Produktion von Leuchtsystemen ab. Zumtobel zählt mit den beiden Marken Zumtobel und Thorn zu den größten Produzenten von Lampenfassungen und Beleuchtungszubehör in Europa. Mit der Marke Tridonic hat sich der Konzern weltweit als einer der größten Anbieter von Beleuchtungskomponenten etabliert. Hierzu zählen Dimmer, Systeme für das Beleuchtungsmanagement und elektronische Verbindungsstücke. Berichtet wird in den beiden Segmenten "Leuchten" (Lighting) und "Komponenten" (Components). Die LED-Umsätze (LED-Licht emittierende Dioden) werden je nach Produktart anteilig in den beiden Segmenten verbucht.

Offizielle Webseite: www.zumtobelgroup.com