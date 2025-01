Noch bevor die Dividendensaison so richtig beginnt, können Anleger mit diesen Aktien hohe Dividenden einfahren. Welche Papiere sich lohnen und welche deutschen Unternehmen bereits mit den Auszahlungen loslegen.

Hohe Dividenden im Februar bei diesen Aktien

Aktie Dividendenrendite Ex-Tag Anzahl Ausschüttungen pro Jahr Bertrandt 6,30% 20.02. 1 Citigroup 2,73% 03.02. 4 Eagle Bancorp 5,82% 07.02. 4 Equinor Asa 12,07% 13.02. 4 FORTEC Elektronik 4,36% 14.02. 1 Infineon 1,06% 21.02. 1 Kinder Morgan 4,17% 03.02. 4 Main Street Capital 6,72% 07.02. 12 Radius Receycling 6,00% 03.02. 4 Realty Income 5,70% 03.02. 12 Siemens 2,31% 14.02. 1 Siemens Healthineers 1,74% 19.02. 1 Stabilus 5,52% 06.02. 1 Starbucks 2,31% 14.02. 4 Thyssenkrupp 3,18% 03.02. 1

So fällt auf, dass es die höchste Dividende im Februar beim norwegischen Unternehmen Equinor gibt. Dabei wird ein Anteil der 12,07 Prozent Dividendenrendite als Quartalsdividende an Anleger ausgeschüttet. Anleger achten bei der Equinor-Aktie trotz der hohen Dividende darauf, dass sich die Öl- und Erdgas-Aktie aktuell noch an einer Bodenbildung versucht.

Doch auch die deutschen Dividenden können sich sehen lassen, auf welche wir gleich noch genauer eingehen.





Bis zu 6,30 Prozent Dividendenrendite mit deutschen Aktien

So geht es jetzt endlich auch für deutsche Aktien wieder mit den Dividenden los. So zahlt der Automobilzulieferer Betrandt eine Dividende von 6,30 Prozent im Februar. Anleger achten darauf, dass auch die Bertrandt-Aktie aktuell mitten in einer Bodenbildung steckt.

Deutlich schöner im Chart sieht es derweil bei der Siemens-Aktie aus. Der Aufwärtstrend ist vollkommen intakt und Siemens zahlt Mitte des Monats eine Dividendenrendite von 2,31 Prozent.

Spannend könnte auch der deutsche Nebenwert FORTEC Elektronik sein. Denn die Aktie deutet einen Ausbruch über die 200-Tage-Linie an und zahlt eine Dividendenrendite von 4,36 Prozent Mitte des Monats. Anleger halten die Beträge aber gering.

Hinweis zu Dividenden im Januar 2025

Wichtig: Die obige Liste stellt nur eine Auswahl von Aktien dar, die sowohl im Februar 2025 ihren ex-Tag haben, als auch ihre Dividende zahlen. Es gibt weitere Aktien, die im Februar 2025 eine Dividende zahlen und auch einige Aktien, die ihren ex-Tag bereits hatten und dann bald bezahlen. Für Anleger ist es ja aber schön, wenn man sich die Aktien auch wirklich vorher noch ins Depot legen kann. Dabei zahlen manche dieser Unternehmen ihre jährliche Dividende im Februar. Manche schütten aber "nur" ihre vierteljährliche oder monatliche Dividende aus. Anleger prüfen also im Einzelfall, wie viel Rendite es im Februar 2025 gibt. Doch in der Tabelle oben finden Sie ganz rechts die Anzahl an jährlichen Ausschüttungen. Zudem achten Anleger darauf, die Aktie bereits einige Tage vor dem Ex-Datum im Depot zu haben. Je nach Land und Regelung muss man die Aktie zu einem anderen Tag im Depot haben. Wer sie ein paar Tage vorher hat, sollte auf der sicheren Seite sein.

