Nicht alle Aktien werden an der Börse jetzt abverkauft. Morningstar hat 12 unterbewertete Titel gefunden, die zudem ihre Dividenden zuletzt kräftig erhöht haben.

Diese 12 Aktien haben ihre Dividende zuletzt erhöht

In einer neuen Analyse zeigen die Experten von Morningstar, welche Aktien mit starker Dividende momentan unterbewertet sind. In der Grafik oben von Morningstar ist in der rechten Spalte zu sehen, wie hoch die absolute Dividendenrendite des Unternehmens nun nach der Dividendenerhöhung ausfällt. In der Spalte davor steht die prozentuale Erhöhung der Dividende. So zahlt etwa die Kaufhauskette Macy´s nach einer Erhöhung von 5,01 Prozent jetzt eine Dividendenrendite von 5,21 Prozent.

Ins Auge sticht dabei natürlich die Dividendenerhöhung um 17,98 Prozent auf insgesamt 2,20 Prozent beim Tech-Unternehmen Dell Technologies. Die Dell-Aktie fiel dabei zwar zuletzt auch etwas in der allgemeinen Börsenschwäche, könnte jetzt aber auf dem Niveau von etwa 80 Euro einen spannenden doppelten Boden bilden.

Doch welche Aktien empfehlen jetzt die Experten von Morningstar?

17,98 Prozent Dividendenerhöhung bei unterbewerteten Aktien

Grundsätzlich empfiehl Morningstar alle 12 unterbewerteten Aktien aus der obigen Tabelle. Etwa bei der Kaufhauskette Macy´s sehen die Experten aktuell ein Kurspotenzial von 82 Prozent bis auf einen fairen Kurs von 25 Dollar.

Auch bei Dell Technologies, welche die Dividende ja um 17,98 Prozent angehoben haben, sehen die Experten von Morningstar noch ein Kurspotenzial von 34 Prozent bis auf einen fairen Wert von 121 Dollar.

Aber auch SBA Communications, welche sich aktuell an der Börse sogar dem Abwärtstrend entgegenstellen konnten, halten die Aktien-Analysten von Morningstar für kaufenswert. Das Unternehmen erhöhte jüngst die Dividende um 13,27 Prozent auf eine Dividendenrendite von 2,00 Prozent. Trotz des guten Aufwärtstrends, sehen die Analysten noch ein Potenzial von rund 19 Prozent bis auf 265 Dollar.

