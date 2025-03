Auch die Aktien von Microsoft und Apple hat es im Abverkauf erwischt. Doch beide Papiere befinden sich aktuell in ganz unterschiedlichen Situationen. Bei welchem Papier es mehr Enttäuschungen und wo es den Turnaround geben kann.

Ist die Party bei den Magnificent 7 und den großen Tech-Aktien vorbei? Ja. Und das sogar schon seit mindestens Sommer letzten Jahres. Auch wenn manche Papiere zwischendurch noch gut liefen. Doch für Anleger bedeutet dies: Es kann auch eine neue Rallye geben. Allerdings auch neue Enttäuschungen. Was das jetzt für die Aktien von Apple und Microsoft bedeutet:

Microsoft-Aktie: Die Enttäuschung

Man muss es einfach so sagen: Die vergangenen 365 Tage waren für die Microsoft-Aktie an der Börse ein Enttäuschung. Denn unter Schwankungen kam das Papier, in welches man auch so große KI-Hoffnungen gesteckt hatte, eigentlich gar nicht vom Fleck. Schlimmer noch: Auf Jahressicht befindet sich die Microsoft-Aktie sogar mit minus sieben Prozent im negativen Bereich.

Die Gründe dafür waren eine hohe Bewertung (die Wall Street verkaufte viele Aktien, die ein zu hohes KGV aufwiesen) und große Investitionen in Künstliche Intelligenz. Dies verspricht zwar Gewinne in der Zukunft, mindert aktuell aber den Gewinn für Anleger. So schmolz das KGV von Microsoft nun auf 28,9 ab - doch dies ist immer noch ein hoher Wert. Allerdings soll der Gewinn je Aktie von 11,80 Dollar im Geschäftsjahr 2024 (endete bereits am 30.06.2024) auf 13,14 Dollar in 2025 und dann auf 15,04 Dollar in 2026 anwachsen.

Doch auch eine drohende Rezession würde Microsoft nicht unberührt lassen. Deswegen ist es für Anleger aktuell sehr wichtig, dass die Zone von 370 Dollar bis 380 Dollar hält. Gelingt dies, so dürfte Microsoft wieder neue Rekorde ansteuern. Fällt die Hürde nachhaltig, so sollten Anleger Gewinne mitnehmen. Derweil zeigen sich die Analysten zunehmend positiver für die Microsoft-Aktie und setzen das Kursziel durchschnittlich auf 503 Dollar. Dies bedeutet ein Potenzial von 32 Prozent.

Apple-Aktie vor Abverkauf?

Gänzlich anders sieht die Lage bei der Apple-Aktie aus. Denn während Microsoft-Anleger zuletzt in die Röhre schauten, konnte die Apple-Aktie trotz des jüngsten Abverkaufs in den letzten 365 Tagen immer noch ein sehr starkes Plus von 29 Prozent aufweisen. Allerdings liegt hier nun auch eine Gefahr: Denn die Fallhöhe der Apple-Aktie ist aktuell ungleich höher. Die Aktie hängt aktuell an der 200-Tage-Linie. Sollte diese halten, dürfte auch in den kommenden Tagen alles Okay sein. Fällt diese Hürde aber und Anleger nehmen weitere Gewinne mit, so ist im Chart auf jeden Fall schnell Luft nach unten bis etwa bei 197 Dollar die nächste starke Unterstützung kommt.

Derweil ist die Apple-Aktie mit einem KGV von 31,1 auch noch etwas teurer, doch der Gewinn je Aktie soll im Geschäftsjahr 2025 (endet am 30.09.) von 6,75 Dollar auf 7,32 Dollar steigen. Zuletzt riet auch die überwiegende Mehrzahl der Analysten zum Kauf der Apple-Aktie und das durchschnittliche Kursziel beträgt 253 Dollar (11 Prozent Potenzial).

Anleger achten jetzt bei Apple also ganz genau auf die 200-Tage-Linie und könnten bei Microsoft auf einen Turnaround setzen.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.