Aus Skandinavien hört man viel Gutes. Auch an der Börse und bei Dividenden-Aktien läuft es in den nördlichen Ländern Europas prima. So erhalten Anleger hier enorm hohe Dividenden und niedrige KGVs bei starken Aktien.

Hohe Dividenden und niedrige KGVs bei diesen 11 Aktien

Dividenden, KGV, Aktien, Skandinavien

Für unsere Auswertung haben wir die Aktienindizes von Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland nach den besten Dividenden-Aktien durchsucht, die im besten Falle auch noch ein niedriges KGV aufweisen. Heraus kam die obige Liste mit hohen Dividenden für 2025.

Dabei fällt auf, dass es überraschend viele finnische Aktien mit hohen Dividenden gibt. Etwa die Nordea Bank-Aktie mit einem KGV von 7,8 und einer Dividendenrendite von 8,91 Prozent. Die Universalbank ist in vielen Ländern Europas vertreten und vor allem in den nordischen Ländern auch stark bei Vorsorgeprodukten. Die BÖRSE ONLINE Redaktion rät bei der Nordea Bank-Aktie zum Kauf mit einem Kursziel von 15,50 Euro, was noch fast 50 Prozent Kurspotenzial bedeutet.

Doch auch diese hohen Dividenden bei skandinavischen Aktien sollten Anleger sich nicht entgehen lassen:

Übrigens: Erfahren Sie hier, wie Sie sich ein Zusatzeinkommen von 500 Euro Dividende jeden Monat einfach an der Börse aufbauen können.

Bis zu 19,32 Prozent Dividendenrendite bei dieser Aktie

Aus der Liste heraus sticht natürlich die TORM-Aktie mit einer Dividendenrendite von 19,32 Prozent. Dazu ist das KGV mit einem Wert von 4,7 durchaus günstig.

Das dänische Unternehmen, welches in Großbritannien notiert ist, betreibt dabei eine Schiffsflotte bestehend aus verschiedenen Tankern, um weltweit Rohöl und verschiedene Erdöl-Produkte zu verschiffen.

Dabei muss Anlegern bewusst sein, dass die TORM-Aktie in den vergangenen Monaten auch eine harsche Korrektur von rund 40 Prozent durchgemacht hat. Wer auf diese Dividenden-Aktie aus Skandinavien setzt, der darf nicht davon ausgehen, dass das Papier im Chart ruhig hochzuckelt und dabei noch Riesen-Dividenden bezahlt.

BÖRSE ONLINE hatte zum Kauf der TORM-Aktie geraten, doch die Aktie hat den Stoppkurs gerissen. Anleger sollten sich das Papier also genau anschauen und nicht einfach nur wegen der hohen Dividende zuschlagen.

Wem diese Aktie aber zu heiß ist, der findet in der obigen Liste noch andere spannende Skandinavien-Aktien mit einer schönen Mischung aus hohen Dividenden und niedrigen KGVs.

Und lesen Sie auch: Nicht Bitcoin und Ethereum? Diese Kryptowährungen starten 2025 richtig durch

oder: Unterbewertete Europa-Aktien mit RIESEN-Potenzialen und KBV von weit unter 1,0

Und weitere spannende Dividenden-Aktien finden Sie immer auch im BÖRSE ONLINE Globale Dividenden Stars Index