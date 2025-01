Die Rheinmetall-Aktie hat 2025 ihre Top-Performance fortgesetzt und thront an der DAX-Spitze. Ein neues Kursziel verspricht nun sogar noch mehr Rendite. Dafür müssen Anleger aber möglicherweise schnell sein.



An der Rheinmetall-Aktie führt auch 2025 bisher kein Weg im DAX vorbei. Bisher konnte der Rüstungs-Titel schon ein Plus von über 20 Prozent im Januar verzeichnen und sich damit an die Spitze des deutschen Leitindex schieben. Im letzten Jahr hatte das Papier mit einem Zuwachs von über 100 Prozent schon den zweiten Platz hinter Siemens Energy im Börsenbarometer errungen.

Der Wahlsieg von Donald Trump in den USA, die jetzt angelaufene Präsidentschaft mit neuen Forderungen nach mehr Verteidigungsausgaben der Nato-Mitglieder und generelle Aufrüstungstendenzen in der westlichen Welt führen die Rheinmetall-Aktie derzeit von Rekordhoch zu Rekordhoch. Die aktuelle Notierung von um die 730 Euro muss aber noch nicht das Ende der Rallye sein.



UBS-Studie schraubt Kursziel nach oben

Zwar hat die Schweizer Großbank UBS ihre Einschätzung zur Rheinmetall-Aktie mit „Neutral“ nicht geändert, das Kursziel schraubten die Experten aber um rund 28 Prozent von 630 auf 805 Euro hoch. Das verspricht mittelfristig noch ein Upside von zehn Prozent, der Abstand zu den 805 Euro könnte aber durch die Flut an guten Nachrichten zum Unternehmen schnell schmelzen.



Dann könnten Anleger bei Rheinmetall einsteigen

Anleger müssen sich also unter Umständen beeilen und vor neuen Rekordhochs zuschlagen, die höchst wahrscheinlich schon bald anstehen. Besonders günstig sind jetzt natürlich Kursrücksetzer auf dem Weg dahin.

Von denen gab es in der Vergangenheit im Bereich der Allzeithochs bei Rheinmetall immer wieder welche, da Anleger Gewinne realisierten. Wer aber nicht nur auf die Kursgewinne von Einzelaktien schaut, sondern sein Portfolio in der Breite krisenfester aufstellen möchte, findet die Aktie von Rheinmetall aber auch als ein Bestandteil im Stabile Werte Index von BÖRSE ONLINE.



