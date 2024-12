Allein im Bereich der KI konnte dieser Nvidia-Konkurrent seine Einnahmen um 220 Prozent steigern. Die Aktie hebt in der Folge zweistellig ab. Das müssen Anleger jetzt wissen.



Im Vorfeld der Quartalszahlen des Tech-Giganten Broadcom hatten viele Anleger die Befürchtung, dass das Unternehmen trotz KI-Hype nicht ganz die Erwartungen erfüllen könnte. Seit Donnerstag ist aber klar, dass das nicht der Fall ist. Zwar konnte der Konzern mit einem Umsatz von 14,05 Milliarden US-Dollar die Erwartungen der Experten von 14,09 Milliarden US-Dollar nicht ganz erfüllen, der Wert lag aber immer noch 51 Prozent höher als im Vergleichszeitraum aus dem letzten Jahr. Zudem konnte Broadcom in anderen Bereichen noch mehr glänzen.



Gewinn je Aktie steigt, KI-Geschäft boomt bei Broadcom

Mit einem Gewinn je Aktie von 1,42 US-Dollar konnte Broadcom die Analysteneinschätzungen von 1,38 US-Dollar übertreffen. Der Nettogewinn stieg im Vergleich zum Vorjahr um 23 Prozent auf 4,32 Milliarden US-Dollar. Unter all diesen Zahlen ist ein Wert aber besonders beeindruckend.

Dank der boomenden KI-Nachfrage konnte das Unternehmen in diesem Segment die Einnahmen im Gesamtjahr um 220 Prozent auf 12,2 Milliarden US-Dollar steigern. Einen großen Anteil daran hatten Ethernet-Netzwerkkomponenten, die dazu genutzt werden, Tausende KI-Chips miteinander zu vernetzen.



Aktie von Broadcom steigt zweistellig, Analysten heben Kursziele

Nachbörslich konnte die Aktie von Broadcom dank der guten Quartalszahlen Anleger überzeugen und am Freitagmorgen zwischenzeitlich um mehr als 14 Prozent auf 206,10 US-Dollar zulegen. Fast gleichzeitig hoben auch mehrere Analystenhäuser ihre Kursziele für den Titel an. Bernstein Research ging von 195 auf 250 US-Dollar rauf, die Schweizer Großbank UBS traut der Aktie jetzt statt 200 US-Dollar mittelfristig ein Wachstum auf 220 US-Dollar zu und die US-Bank JPMorgan bezeichnete Broadcom weiterhin als ein Top-Pick unter den Halbleiterproduzenten.

Das Kursziel hoben die Experten von 210 auf 250 US-Dollar an. Die Perspektiven könnten also nicht besser sein. Anleger lassen die Gewinne laufen. Broadcom ist übrigens auch ein Bestandteil des Tech-Giganten Index von BÖRSE ONLINE. Der Aktienkorb lässt Sie noch diversifizierter in die Trendthemen Technologie und KI investieren.



