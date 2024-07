Diese drei konservativen Dividendenaktien sind jetzt für jeden Anleger einen Blick wert, denn es winkt nicht nur eine attraktive Ausschüttung, sondern gleichzeitig eine günstige Bewertung. Darüber hinaus bringen diese Werte noch Stabilität in das eigene Portfolio.

In Zeiten, in denen Tech-Aktien immer weiter steigen und einen Klumpen in vielen Portfolios von Anlegern bilden, kann es sinnvoll sein in konservativere Anlagen wie solide Dividendenaktien zu diversifizieren. Denn ein solcher Schritt minimiert nicht nur Risiken und Schwankungsbreite, sondern sorgt ebenfalls für regelmäßige Erträge im eigenen Portfolio.

3 konservative und günstige Dividendenaktien, die in jedes Portfolio passen

Besonders spannend sind in diesem Kontext die folgenden drei konservativen und günstigen Dividendenaktien, die aufgrund ihrer soliden Aufstellung in jedes Portfolio passen:

E.on (KGV: 10,5 / Dividendenrendite: 4,3 Prozent)

Erster Wert ist der Energieversorger E.ON, der sich nach Jahren der schmerzvollen Transformation endlich solide und zukunftsorientiert aufgestellt hat.

So erwirtschaftet das Unternehmen auf Basis einer soliden Bilanz gut prognostizierbare Cashflows und hat darüber hinaus mit dem Bereich der Energienetze einen echten Wachstumsmarkt abgedeckt.

Diageo (KGV: 16,5 / Dividendenrendite: 3,2 Prozent)

Wegen mangelnder Wachstumsprognose wurde Diageo zuletzt abgestraft, doch unter dem Strich waren die Ergebnisse des Konzerns solide und das Markenportfolio erweist sich weiterhin als Hort der Stabilität.

Dementsprechend kann sich jetzt ein Blick auf die zuletzt günstig gewordene Aktie lohnen, in die auch ein Warren Buffett investiert ist.

Johnson & Johnson (KGV: 13,8 / Dividendenrendite: 3,4 Prozent)

Der Pharmakonzern Johnson & Johnson hat sich den Problemen der Branche nicht entziehen können. Zusätzlich gab es Rechtsstreitigkeiten rund um Babypuder. Der Sektorprimus hat auf Jahressicht rund zehn Prozent an der Börse verloren.

Doch angesichts der soliden Aufstellung, der hohen Bonität und des etablierten Portfolios könnte die Aktie jetzt einen Blick für Anleger wert sein.

