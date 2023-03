Immer mehr Anleger sind auf der Suche nach Dividendenaktien für ein passives Einkommen oder für die eigene Ruhestandsplanung. In Deutschland gibt es dafür eine ganze Menge spannender Aktien und diese drei sollten sich Anleger ganz genau anschauen.

Hochdividendenwerte sind die Einkommensbringer für jedes Portfolio und sollten in einem gewissen Maße in jedem Depot enthalten sein. Zumeist handelt es sich hier nämlich nicht nur um Titel mit hohen Ausschüttungen, sondern auch um Aktien, die die Börse aktuell anders preist, als es ihre eigentlichen Gewinne vermuten lassen.

3 starke deutsche Hochdividendenwerte

Gerade in Deutschland gibt es deswegen einige spannende Titel, die sowohl eine hohe Dividende als auch einiges an Kurspotenzial bergen, sollte sich die Börse dazu entscheiden, an Bewertungsanpassung vorzunehmen. Aber diese drei Titel aus der Bundesrepublik sind für Einkommensinvestoren wegen ihres Upside-Potenzials und ihrem stabilen Geschäftsmodell besonders interessant:

Deutsche Post (Dividendenrendite: 5,4 Prozent)

Erster Wert ist die Deutsche Post mit einem KGV von 8,5 und einer Dividendenrendite von 5,4 Prozent. Die Aktie wurde vor allem nach dem Ende des E-Commerce-Boom in 2021 abgestraft und ist jetzt für Anleger günstig zu haben.

Besonders spannend ist das Unternehmen deswegen, da der Einbruch des Paketgeschäftes bisher keinesfalls so heftig war wie erwartet und die Deutsche Post außerdem ein international diversifizierter Logistikkonzern ist.

Allianz (Dividendenrendite: 6,7 Prozent)

Ähnlich spannend und resilient ist ein anderer deutscher Wert, nämlich die Allianz. Das Versicherungsunternehmen aus München gilt als zweitgrößter Player weltweit und auch einer der wichtigsten Vermögensverwalter mit zwei Billionen Assets under Management.

Trotzdem wird die Aktie aktuell nur mit einem KGV von 7,7 bewertet und die Dividendenrendite liegt bei 6,7 Prozent für Anleger, die sich das Papier jetzt sichern.

Volkswagen (Dividendenrendite 6,34 Prozent)

Allerdings ist ein Konzern mit einer ähnlich hohen Dividendenrendite noch niedriger bewertet und noch wesentlich spannender. Die Rede ist von Volkswagen, welche schon seit einiger Zeit wegen mangelnden Schritten zum Umbau zur E-Mobilität, mit einem fast schon lächerlich anmutenden KGV von vier gepreist werden.

Tatsächlich hat das Unternehmen hier nämlich wichtige Schritte in die richtige Richtung gemacht, sodass eine erfolgreiche Transformation wahrscheinlicher wird, was wiederum einige Kurschancen bieten dürfte.

