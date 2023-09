Auch in Zeiten hoher Zinsen können diese unaufhaltsamem Wachstumsaktien weiter nach oben laufen und Anlegern Gewinne bescheren. Deswegen sollten Investoren einen genaueren Blick auf diese drei Titel werfen:

Während viele Wachstumsaktien durch die stark gestiegenen Zinsen merklich unter Druck geraten sind, gibt es einige Growthtitel, welche sowohl ein starkes Wachstum präsentieren als auch steigende Kurse.

3 unaufhaltsame Wachstumsaktien, die sich Anleger jetzt sichern sollten

Vor allem diese drei Titel gehören dazu und sie bieten aktuell auch noch weiteres Kurspotenzial. Grund genug für Anleger sich also diese drei Aktien einmal genauer anzuschauen:

Eli Lilly (Erwartetes Umsatzwachstum: 10,9 Prozent)

Erster Wert ist dabei der Pharma-Konzern Eli Lilly. Das Wachstum des Unternehmens kommt vorwiegend von den Diät-Medikamenten, die man im Verkauf hat und die bis 2030 Lilly zu einem der Marktführer in einem 100 Milliarden US-Dollar Markt, so Morgan Stanley, machen sollen.

Dementsprechend viel Potenzial scheint es bei dem Unternehmen noch zu geben und auch andere Geschäftsbereiche sowie die tiefe Pipeline des Unternehmens scheinen Chancen zu bieten.

Microsoft (Erwartetes Umsatzwachstum: 10,5 Prozent)

Einem ganz anderen Trend unterliegt dagegen die Aktie von Microsoft: nämlich KI. Das Unternehmen profitiert vorwiegend von seinem Investment in OpenAI und das Produkt ChatGPT, welches vor allem in Verbindung mit der Cloud einiges an weiterem Wachstum für den Konzern bringen dürfte.

Da perspektivisch gesehen KI als Lösung vieler Probleme gilt, könnte Microsoft noch mehr als bisher von dem Trend profitieren, was sowohl Umsätze als auch Aktienkurs des Unternehmens nach oben heben sollte.

Bancolombia (Erwartetes Umsatzwachstum: 16,3 Prozent)

Das aber vielleicht mit Abstand spannendste Wachstumsunternehmen der drei vorgestellten ist allerdings völlig unbekannt. Die Bancolombia ist eine Bank aus Südamerika, die auf dem Kontinent immer mehr vom Aufstieg der Gesellschaft und der steigenden Nachfrage nach Bankprodukten profitiert.

In vielen Dingen ist die Bancolombia der etwas bekannteren Nu Bank sehr ähnlich – nur nicht bei der Bewertung. So ist die Wachstumsaktie aktuell mit einem KGV von 4,8 und einer Dividendenrendite von 14 Prozent gepreist.

