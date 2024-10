Während die Börsen insgesamt unter der sich weiter drehenden Eskalationsspirale im Nahem Osten und in der Ukraine leiden, setzt die Aktie von Rheinmetall ihre Erholung fort. Die nächsten Tage könnten dabei viel Bewegung in den Kurs bringen.

Noch vor ein paar Wochen fiel die Rheinmetall-Aktie nach Gewinnmitnahmen mal wieder unter die Marke von 500 Euro. Das war nicht der erste Kursrutsch nach Erreichen des Allzeithochs von um die 571 Euro im April 2024. Immer wieder geriet die Aktie nach der Bestmarke unter Druck, konnte sich aufgrund der guten Auftragslage aber stets über 500 Euro stabilisieren.

In den letzten Tagen hatte dann vor allem eine Verschärfung des Konflikts im Nahen Osten den Titel wieder an die Marke von 520 Euro herangeführt. Und wenn es nach den Analysten geht, ist noch viel mehr drin.

Kursziele versprechen für Rheinmetall-Aktie noch einiges

Mittelfristig sollte sich die Aktie von Rheinmetall wieder dem letzten Allzeithoch bei über 571 Euro annähern, da sich an den Zukunftsaussichten des Rüstungskonzerns nicht viel geändert hat und wie Zeichen in der Ukraine und im Nahen Osten eher weiter auf Eskalation stehen. Daher verwundert es nicht, dass Analystenhäuser wie Morningstar den fairen Wert der Aktie bei 730 Euro taxieren. Das entspräche einem Upside von über 40 Prozent. Dabei dürften vor allem die nächsten Tage und Wochen die Richtung der Aktie bestimmen.

Weitere Eskalation im Nahen Osten nicht ausgeschlossen

Am siebten Oktober jährt sich der Überfall von Terroristen der Hamas auf Israel. Da die Lage im Nahen Osten derzeit eh so angespannt ist wie noch nie seit Beginn des danach folgenden Konflikts kann in den nächsten Tagen nicht ausgeschlossen werden, dass es aufgrund des tragischen Jahrestages von beiden Seiten symbolische Aktionen gibt, die die Eskalationsspirale weiterdrehen.

Überhaupt könnte es in den nächsten Wochen richtungsweisende Änderungen in der Auseinandersetzung zwischen Israel, der Hamas, der Hisbollah im Libanon und dem Iran geben. Nicht ausgeschlossen ist ein Waffenstillstand, momentan scheint das Pendel aber in die andere Richtung auszuschlagen. Und damit könnte sich auch der Kurs der Rheinmetall-Aktie in eine eindeutige Richtung bewegen.

Unabhängig davon sind zudem die generellen Aufrüstungstendenzen in der Welt zu beachten, die Rüstungsunternehmen über Jahre noch volle Auftragsbücher bescheren dürften.

