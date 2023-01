Alle Aktien des deutschen Leitindex im Check. Heute: BMW. Was wird aus der Transformation des Autobauers? Und wie sind die Zukunftsaussichten des Unternehmens?

BMW gehört mit einer Marktkapitalisierung von 60 Milliarden Euro zu den Schwergewichten im DAX. Doch was wird in Zukunft mit dem Autobauer? Man hatte sich bereits vor Jahren vorgenommen, die Marke in ein Luxuslabel umzuwandeln.

Doch funktioniert das gerade vor dem Hintergrund einer Rezession? Immerhin müssen Tesla & Co. schon heftige Rabatte auf ihre Fahrzeuge gewähren, was deutlich auf deren Margen drückt.

Starke Absatzzahlen bei BMW

Doch trotz der vielfältigen Warnungen von Ökonomen & Co. waren die kürzlich veröffentlichten Absatzzahlen des Unternehmens mehr als überzeugend.

Zwar sackte man durch die Lieferengpässe im ersten Halbjahr 2022 deutlich unter die Jahresziele (-4,8 Prozent), konnte sich aber vor allem in den letzten Monaten rasant steigern. Vor allem der Absatz der vollelektrischen Fahrzeuge bei BMW stieg um fast 100 Prozent im Vergleich zum Vorquartal auf 87.560 Fahrzeuge.

BMW-Aktie: Luxus, oder nicht?

Daraufhin notierte die Aktie von BMW in dieser Woche mit 2,3 Prozent positiv. Allgemein scheint es hier so, als sei der Konzern auf einem guten Weg, den eigenen Umbau zum vollelektrischen Luxuslabel zu schaffen.

Allerdings stellt sich natürlich weiterhin die Frage, ob BMW, wirklich zu den konjunkturunabhängigen Luxusautobauern wie Lamborghini oder Porsche zählen wird oder ob die bayerischen Motorenwerke einfach nur das Preissegment anziehen.

Niedrige Bewertung

Aber egal ob nun High-End-Luxus oder nicht, die Börse scheint dem Unternehmen den Turnaround noch nicht vollends zuzutrauen. Anders kann man sich tatsächlich die sehr niedrige Bewertung mit KGV 5,1 und einer Dividendenrendite von 6,2 Prozent kaum erklären.

Zwar ist dies weiterhin etwas teurer als Volkswagen & Co. Steht aber kaum in einer Relation zu der immer noch hohen Bewertung einer Tesla oder der von BYD.

BMW-Aktie: Wer günstig kaufen will, kauft jetzt

Darum scheint sich hier jetzt, vor allem für Schnäppchenjäger, die Möglichkeit zu ergeben, sehr günstig einzukaufen. Sollte das Unternehmen tatsächlich die operative Umwälzung schaffen, so dürfte hauptsächlich der Kurs in den nächsten Jahren kräftig zulegen.

