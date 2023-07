Die Aktien der Online-Modehändler heben am Mittwoch ab, angeführt von About You mit dem größten Intraday Plus in ihrer Börsengeschichte. Aber was sorgt für den starken Kaufdruck? Und ist jetzt die Erholung der Aktien vorprogrammiert?

Sowohl Zalando als auch About You erleben heute an der Börse einen Höhenflug. Der Auslöser liegt aber bei dem kleineren der beiden Konkurrenten, der am Mittwoch die Aussicht der Anleger auf die eigene Zukunft deutlich verändert hat.

About You Aktie +40 Prozent

So hat eine unerwartete Profitabilität im ersten Geschäftsquartal die Anleger von About You in Feierlaune versetzt. Die Papiere des Online-Modehändlers sprangen im frühen Xetra-Handel um 40 Prozent nach oben. Der Kurs durchbrach dabei eine Vielzahl von Chartindikator-Linien – zu guter Letzt auch die 200-Tage-Linie, die als Wegweiser für den langfristigen Trend gilt.

Tatsächlich hatte die Nachricht über die Profitabilität von About You viele Anleger erstaunt, denn ursprünglich hatte der Konsens der Analysten mit einem negativen EBITDA von 16 Millionen Euro gerechnet. Unter dem Strich waren es allerdings in Wirklichkeit 4,2 Millionen Euro positives EBITDA.

About You spart massiv Geld ein

Ursächlich war dabei die Senkung der operativen Kosten. Die Stellschraube seien laut Management vor allem die Aufwendungen für das Marketing gewesen. In der Folge sei die operative Gewinnschwelle erreicht worden.

Dies war auch extrem wichtig für das Hamburger Unternehmen, welches mit nur noch etwa 200 Millionen Euro Cash schon von vielen als Kandidat für eine Kapitalerhöhung abgestempelt worden war.

Auch Zalando im Höhenflug

Im Zuge dieser positiven Nachrichten wurde auch die Aktie des Modehändlers Zalando um die 9 Prozent nach oben gehoben.

Hier geben die Ergebnisse von About You Anlegern Hoffnung, dass die Jahresziele des Konzerns weiterhin im Rahmen des Möglichen sind. Letztere waren vor Kurzem sogar schon von einigen Analysten angezweifelt wurden, was der Aktie einen deutlichen Kursverfall eingebracht hatte.

Wie geht es mit Zalando und About You weiter?

Aber auch wenn heute sowohl Zalando als auch About You mehr als kräftig zulegen, sollten Anleger nicht zwangsläufig in überschäumende Euphorie verfallen. Tatsächlich sind die Aussichten für die Branche in einer Rezession weiter schlecht und ein Teil des heutigen Kurssprunges ist wohl mehr mit einem Short-Squeeze als mit Schreien der Aktionären vor Glück zu erklären.

Charttechnisch könnte sich die Aufwärtsbewegung zwar vor allem bei About You erstmal fortsetzen, jedoch muss das Management auch bestätigen, dass diese Ergebnisse kein One-Hit-Wonder waren. Dementsprechend bleibt der Sektor weiterhin ein heißes Eisen.

Mehr zu der Aktie von About You erfahren Sie hier.

Lesen Sie auch:

Paypal, Plug Power & Co. – Welcher gefallene Engel ist jetzt interessant?

Oder:

Das sind die spannendsten deutschen Growth-Aktien