Nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland gibt es spannende Wachstumstitel mit großem Potenzial. Diese Werte sollten sich Anleger darum genauer anschauen, um von der neuen Generation “Made in Germany” zu profitieren.

Wer gerne auf Wachstumstitel und Techaktien setzt, der schaut oft in die USA in das Silicon Valley. Allerdings muss man unter Umständen gar nicht in die Ferne schweifen, denn das Gute ist eigentlich ganz nah. Denn auch in Deutschland gibt es wieder erwarten einige Wachstumsunternehmen, welches es definitiv mit den Raten ihrer amerikanischen Konkurrenten aufnehmen können.

Drei spannende deutsche Growth Aktien

Aber warum sollte man ausgerechnet auf deutsche Growth Werte setzen? Gier bieten sich spannende Geschäftsmodelle und eine Diversifikation, da die deutschen Player weniger stark an der Konjunktur der USA hängen. Deswegen sollten sich Investoren vor allem diese drei Titel genauer anschauen:

Infineon - Profitieren vom Halbleitertrend

Als Erstes wäre da der deutsche Chiphersteller Infineon, der vor allem durch die wachsende Nachfrage nach Halbleitern und deren deutlicher Verteuerung profitiert. Da inzwischen Chips in jedem technischen Gerät verbaut werden müssen, ist es deswegen keinesfalls unwahrscheinlich, dass sich der Wachstumstrend der kommenden Jahre bei Infineon auch weiter fortsetzt.

About You - Mode & Software

Genauso spannend, aber aus einem ganz anderen Bereich ist About You. Der Online-Modehändler, welcher zur Otto-Gruppe gehört, hat nämlich deutlich mehr zu bieten, als es auf den ersten Blick den Anschein haben mag. Neben dem gewöhnlichen Fast-Fashion vertreibt das Unternehmen nämlich noch selbst geschriebene Software, die es auch anderen Händlern ermöglicht ins E-Commerce einzusteigen.

Nemetschek - Ein Hidden Champion

Ebenfalls im Software-Sektor ist Nemetschek unterwegs. Das Unternehmen mit Sitz in München wurde vor allem für seine einzigartige Software für Architekten bekannt. Da diese der Berufsgruppe eine deutlich bessere Arbeit ermöglichte und so auch die ersten starken Wachstumsraten des Unternehmens verursachte. Inzwischen gibt es noch mehr Produkte rund um das Thema Konstruktion und Immobilien, aber auch andere Bereiche will der Konzern in Zukunft abdecken.

