Paypal, Plug Power & Co. – Welcher gefallene Engel ist jetzt interessant?

In den vergangen zwölf Monaten hat es einige bekannte Aktien und ehemalige Highflyer der Börsen zerrissen. Doch wie geht es mit ihnen weiter und welche Titel lohnen jetzt ein Investment und welche nicht?

Man kann es immer wieder: ehemalige Lieblinge der Börse werden in den Abgrund gestürzt und werden zu gefallenen Engeln. Dabei ist der Abstieg oft selbstverschuldet, was aber nicht bedeutet, dass es keinen Weg heraus aus der Börsenunterwelt gibt.

Allerdings schaffen dies nur wenige Titel. Aber welcher der vielen gefallenen Highflyer wie PayPal, Plug Power und Co. ist jetzt interessant und von wem sollten Anleger weiterhin die Finger lassen?

Paypal hat in den vergangenen zwölf Monaten 25 Prozent an Wert verloren. Doch es gibt immer noch eine große Hoffnung für Aktionäre: die aktivistischen Investoren. Diese wollen zumindest jetzt die Tochter Xoom verkaufen, haben aber ansonsten bisher wenig Ergebnisse vorzuweisen.

Hier dürften Anleger also noch länger auf einen Rebound warten müssen, auch wenn Marke und Bilanz positiv stimmen.

Ganz anders sieht es aus bei Plug Power. Hier sind die Aktionäre nach einem Minus von 54 Prozent in den vergangen zwölf Monaten richtig sauer und verklagen sogar das eigene Unternehmen.

Ob es hier jemals eine Erholung gibt oder nach über 20 Jahren Wasserstoffhoffnung zu viel Porzellan zerbrochen wurde, bleibt abzuwarten. In jedem Fall sieht es nicht allzu gut aus.

Coinbase verlor im Laufe des letzten Jahres insgesamt über 15 Prozent, was aber vor allem an dem Kryptowinter lag. Trotzdem ist das Geschäftsmodell mit prozentualen Margen und hohen Kosten ein klares Zeichen dafür, dass ein solcher Absturz immer wieder kommen kann.

Dementsprechend bleibt das Papier wie in der Vergangenheit volatil. Kann aber bei weiter steigenden Krypto-Märkten wieder seinen Weg nach oben finden.

Ob About You jemals wieder seinen Weg zurück auf den IPO-Preis findet, bleibt abzuwarten. Der Titel verlor im vergangenen Jahr rund 51 Prozent und das vor allem wegen zu hoher Rabatte und zu großen Lagerbeständen.

Eine Erholung scheint hier aktuelle nicht in Sicht, vordergründig nicht nach den sehr schlechten Zahlen des Mode- und Sportartikelherstellers Food Locker, die ein starke Konsumzurückhaltung der Kunden implizieren.

Und auch bei Vonovia ist sicher, ob man die alten Hochs wieder sieht, vor allem wegen der aktuellen Strategie des Managements. Da man keine Kapitalerhöhung will und die Dividende schon gekürzt hat, verkauft man Teile des Portfolios, um die Refinanzierungskosten zu stemmen.

Ob das langfristig Erfolg verspricht oder ob man hier die Filetstücke aus der Bilanz wird, wird auch am Ende darüber entscheiden, ob sich der größte Mietkonzern Europas je wieder erholen kann.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: PayPal, About You Holding SE, Vonovia