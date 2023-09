Unternehmensprofil

Der HYPOPORT-Konzern ist ein internetbasierter Allfinanzdienstleister, dessen Geschäftsmodell auf zwei Säulen ruht, und zwar der Vertrieb von Finanzprodukten über die Dr. Klein & Co. AG und die Vermittlung von Finanzprodukten über eine Transaktionsplattform im Internet. Mit dem B2B-Finanzmarktplatz Europace betreibt HYPOPORT nach eigenen Angaben die größte deutsche Online-Transaktionsplattform zum Abschluss von Finanzierungsprodukten. Ein voll integriertes System vernetzt einige Dutzend Produktanbieter mit mehreren tausend Finanzberatern und ermöglicht so den schnellen, direkten Vertragsabschluss. Die hochautomatisierten Prozesse der Plattform führen zu deutlichen Kostenvorteilen. Der Konzern berichtet in den vier Segmenten Kreditplattform, Privatkunden, Immobilienplattform und Versicherungsplattform.

Offizielle Webseite: www.hypoport.de