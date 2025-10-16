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Hypoport

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WKN 549336
ISIN DE0005493365
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 718,88 658,92 602,61 560,68 359,89
    Nettogewinn (Mio) 41,01 30,12 26,04 13,11 20,49
    Gewinn/Aktie 6,07 4,50 3,87 1,85 3,02
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 13,72 18,51 33,02 90,76 58,08
    KUV 0,78 0,85 1,42 2,00 3,26

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Der HYPOPORT-Konzern ist ein internetbasierter Allfinanzdienstleister, dessen Geschäftsmodell im Wesentlichen auf zwei Säulen ruht, und zwar der Vertrieb von Finanzprodukten und Immobilien über die Dr. Klein & Co. AG sowie die Vermittlung solcher und Versicherungs-Produkte (über die SMART INSURTECH) über Transaktionsplattformen im Internet. Mit dem B2B-Finanzmarktplatz Europace betreibt HYPOPORT nach eigenen Angaben die größte deutsche Online-Transaktionsplattform zum Abschluss von Finanzierungsprodukten. Ein voll integriertes System vernetzt einige Dutzend Produktanbieter mit mehreren tausend Finanzberatern und ermöglicht so den schnellen, direkten Vertragsabschluss. Die hochautomatisierten Prozesse der Plattform führen zu deutlichen Kostenvorteilen. Der Konzern berichtet in den vier Segmenten Kreditplattform, Privatkunden, Immobilienplattform und Versicherungsplattform.

    Offizielle Webseite: https://www.hypoport.de

    Aktionärsverteilung