Die Aktien der beiden deutschen Sportartikel-Hersteller sind am Freitag kaum zu bremsen. Adidas führt die Tagesbesten im DAX neben Commerzbank mit einem Aufschlag von über fünf Prozent an, Puma steigt im MDAX ähnlich stark. Nike legt im Xetra-Handel sogar um gut sieben Prozent nach. Die Hintergründe und was nun noch folgen könnte.



Adidas und Puma profitieren von überraschend gut ausgefallenen Quartalszahlen des großen US-Konkurrenten Nike. Der weltgrößte Sportartikel-Hersteller hat im abgelaufenen Quartal mehr verdient als erwartet. Höhere Preise für Turnschuhe und Bekleidung trugen dazu bei, den Rückgang der Nachfrage und den anhaltenden Kostendruck auszugleichen. Positiv war auch der Abbau der Lagerbestände um rund zehn Prozent.

Nike verbuchte in dem Quartal zwar einen leichten Gewinn-Rückgang auf 1,45 Milliarden Dollar. Pro Aktie waren dies aber 94 Cent und damit mit 19 Cent deutlich mehr als erwartet.

Der Umsatz stieg allerdings lediglich um zwei Prozent auf 12,94 Milliarden Dollar und verfehlte damit die durchschnittliche Prognose von 12,98 Milliarden. In Europa, dem Mittleren Osten und Afrika stieg der Nike-Umsatz im Ende August abgeschlossenen ersten Geschäftsquartal dagegen um acht Prozent auf 3,6 Milliarden Dollar und in Großchina um fünf Prozent auf 1,7 Milliarden Dollar.



Adidas ist Spitzenreiter

Die Nike-Aktien stiegen am Donnerstag im nachbörslichen US-Handel zunächst um zwei Prozent. Vor US-Börsenstart am Freitag hat sich das Plus auf mehr als sieben Prozent ausgeweitet. Seit Jahresbeginn liegen die Papiere gleichwohl noch etwa ein Fünftel im Minus.

Puma-Aktien littten allem im Frühling noch stärker, haben sich mittlerweile aber ins Plus vorgearbeitet. Am gestrigen Donnerstag feierte Puma in Herzogenaurach mit internationaler Prominenz sein 75-jähriges Bestehenvor einem Teil der weltweit 20.000 Mitarbeiter sowie zahlreichen Gästen aus dem Spitzensport.

Am besten der drei Sport-Aktien ist Adidas gelaufen. Der DAX-Wert lag nach dem deftigen Absturz seit Januar 2021 in diesem Jahr durchweg im Plus. Zeitweilig betrug der Kursgewinn seit Anfang Januar 45 Prozent (siehe Vergleichs-Chart).



Einschätzungen zu den Sportaktien

Die Nike-Geschäftszahlen insbesondere zu Europa und China machen Hoffnung, dass es bei den Deutschen ebenfalls gut gelaufen ist. Adidas legt seine Q3-Zahlen am 8. November vor, Puma bereits am 24. Oktober. Beide könnten Eckdaten allerdings bereits Wochen vorher veröffentlichen. Sollten sie ähnlich überraschend wie bei Nike ausfallen und zudem die Gewinnaussichten optimistischer werden, würde das die beiden deutschen Sport-Aktien nochmals pushen.



BÖRSE ONLINE hält alle drei Aktien für aussichtsreich, wenn sich das globale Wirtschaftswachstum und die Verbraucherlaune nicht weiter eintrüben. Während Nike vor Monaten bereits ausgestoppt wurde und noch keine Neuempfehlung ausgesprochen wurde, bleiben Adidas und Puma mit Kurszielen von 225 Euro beziehungsweise 80 Euro weiterhin kaufenswert.



(Mit Material von dpa-AFX und Reuters)