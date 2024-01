Der Tech-Gigant Netflix hat am Dienstag nach Börsenschluss Zahlen gemeldet, woraufhin Aktionäre im außerbörslichen Handel ein echtes Kursfeuerwerk abbrannten. Das sorgt für den deutlichen Optimismus:

Nachdem Netflix 2022 arg in die Bredouille geraten war, sieht es wieder wesentlich besser für den Streaming-Anbieter aus. Dies untermauern die aktuellen Quartalszahlen, die zu einem Kurssprung von 8,6 Prozent bei der Aktie geführt haben.

Aktie von Tech-Giganten schließt nachbörslich 8,6 Prozent nach oben

Serien wie "The Crown" und Filmen wie "The Killer" hat es der Streaming-Service Netflix zu verdanken, dass man im vierten Quartal ein enormes Kundenwachstum verzeichnen konnte. Das Unternehmen vermeldete insgesamt 13,9 Millionen Neukunden. Analysten hatten gerade einmal mit 9 Millionen gerechnet.

Gleichzeitig enttäuschte Netflix bei den Gewinnen mit 2,11 US-Dollar je Aktie statt der erwarteten 2,22 US-Dollar. Der Konzern begründete dies mit schlechten Wechselkurseffekten. Die Umsatzerwartungen hingegen wurden mit 8,83 Milliarden US-Dollar um 120 Millionen US-Dollar übertroffen.

Besonders positiv: im Ausblick geht das Unternehmen von einem zweistelligen Wachstum aus.

Wie geht es weiter mit der Aktie von Netflix?

Die nachbörsliche Kursbewegung in Reaktion auf diese positiven Ergebnisse sendet ein eindeutiges Signal an Anleger: Die Netflix-Aktie wird ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen. Nachdem sich der Wert zuletzt gefährliche nah an der 50-Tage-Linie bewegt hat, konnte man sich am Dienstag deutlich von dem gleitenden Durchschnitt absetzen. Sollte man die Gewinne im Börsenhandel am Mittwoch halten können, so ist das nächste Ziel der Aktie die Widerstandszone bei 540 US-Dollar.

Allerdings sind die Analysten der WallStreet nicht mehr allzu optimistisch für das Papier und sehen kein Kurspotenzial mehr, trotz einer Kaufempfehlung. BÖRSE ONLINE empfiehlt den Titel weiterhin ohne konkretes Kursziel zum Kauf.

