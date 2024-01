Nvidia, Apple, Microsoft oder doch Meta? Welche Aktie ist eigentlich die beste, die man kaufen kann? Eine künstliche Intelligenz will sie jetzt entdeckt haben

Die Tech-Aktien bleiben nach wie vor hoch im Kurs. Nachdem vergangenes Jahr endlich wieder die Begeisterung im Silicon Valley entfacht wurde, nachdem Chatbots wie Chat GPT & Co. die Massen begeisterten, sind auch Tech-Werte wie Nvidia, Amazon und Meta wieder ins Gespräch gekommen.

Und dieser Hype ist noch lange nicht vorbei. Denn auch, wenn 2023 sicherlich einiges an Begeisterung bereits eingepreist wurde, bleiben Technologien wie künstliche Intelligenz weiterhin relevant und werden ihr Potenzial in den kommenden Jahren noch mehr entfalten. Doch auf welche Aktie sollte man dabei am besten setzen? Wir haben jemanden gefragt, der es wissen muss: Eine künstliche Intelligenz. Doch nicht irgendeine: Wir befragten hierfür ChatGPT. Denn der Chatbot verfügt über eine riesige Datenbank und damit riesiges Wissen und kann zahlreiche relevante Punkte für die Beantwortung dieser Frage miteinbeziehen.

Künstliche Intelligenz behauptet: Das ist die beste Tech-Aktie der Welt

Wir wandten uns also an die wohl berühmteste KI der Welt, ChatGPT. Dabei verwendeten wir die Premium-Version GPT4. Wir fragten also ganz direkt:



Was ist die beste Tech-Aktie der Welt?

ChatGPT: Die Frage nach der "besten Tech-Aktie der Welt" ist subjektiv und hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel der finanziellen Performance, Marktposition, Innovationskraft, Zukunftsaussichten und dem Risikoprofil. Es gibt jedoch einige Technologieunternehmen, die häufig als führende Kandidaten in diesem Bereich betrachtet werden. Zu diesen Unternehmen gehören oft:

1. Apple Inc. (AAPL): Bekannt für seine Produkte wie das iPhone, iPad und Mac-Computer, hat Apple eine starke Marktposition und ist für seine Innovationen und seinen Markenwert bekannt.

2. Microsoft Corporation (MSFT): Ein führendes Unternehmen im Bereich der Software, insbesondere mit seinem Windows-Betriebssystem und Office-Produkten, sowie zunehmend in Cloud-Diensten und KI.

3. Alphabet Inc. (GOOGL): Die Muttergesellschaft von Google, bekannt für ihre führende Suchmaschine, YouTube, Android-Betriebssystem und starke Präsenz in der Werbebranche und KI-Forschung.

4. Amazon.com Inc. (AMZN): Ursprünglich ein Online-Buchhändler, hat sich Amazon zu einem riesigen E-Commerce-Unternehmen und einem führenden Anbieter von Cloud-Diensten (AWS) entwickelt.

5. Tesla Inc. (TSLA): Ein Innovator im Bereich der Elektrofahrzeuge und erneuerbaren Energien, der das Wachstum in der Automobilindustrie stark beeinflusst.

6. NVIDIA Corporation (NVDA): Ein führender Entwickler von Grafikprozessoren (GPUs) und KI-Technologien.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Investition in Aktien mit Risiken verbunden ist und die Performance der Vergangenheit keine Garantie für zukünftige Ergebnisse ist. Anleger sollten ihre eigenen Recherchen durchführen oder professionelle Finanzberatung in Anspruch nehmen, bevor sie in Aktien investieren.





Wir wollten es aber genauer wissen und hackten nach:

Und was davon ist die beste Tech-Aktie der Welt, um im kommenden Jahrzehnt von hohen Kursgewinnen zu profitieren, die beim Thema KI vorne mitspielt und deren Geschäftsmodell so stabil, innovativ und zuverlässig ist, dass sich Anleger nicht allzu große Sorgen um das Risiko machen müssen?

ChatGPT: Die Identifizierung der "besten Tech-Aktie der Welt" für das kommende Jahrzehnt, insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI), erfordert eine sorgfältige Betrachtung mehrerer Faktoren wie Innovation, Marktposition, finanzielle Stabilität und Wachstumspotenzial. Es ist wichtig zu beachten, dass alle Aktieninvestitionen ein gewisses Risiko bergen und dass es keine Garantie für hohe Kursgewinne gibt. Dennoch können einige Unternehmen als potenziell starke Kandidaten in diesem Bereich angesehen werden:

1. Alphabet Inc. (GOOGL): Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, ist führend im Bereich der KI-Forschung und -Entwicklung. Mit Produkten wie der Google-Suchmaschine, YouTube, und dem Android-Betriebssystem, sowie Investitionen in Zukunftstechnologien wie selbstfahrende Autos (Waymo), ist Alphabet gut positioniert, um von KI-Innovationen zu profitieren.

2. Microsoft Corporation (MSFT): Microsoft hat erheblich in KI und Cloud-Computing investiert, insbesondere durch seine Azure-Plattform. Das Unternehmen hat eine starke Marktposition in verschiedenen Geschäftsbereichen und setzt KI in Produkten wie Office 365, LinkedIn und seiner Gaming-Sparte ein.

3. NVIDIA Corporation (NVDA): NVIDIA ist führend in der Entwicklung von Grafikprozessoren (GPUs), die eine Schlüsselrolle bei KI-Anwendungen und maschinellem Lernen spielen. Das Unternehmen profitiert von der wachsenden Nachfrage nach leistungsstarker Hardware für KI-Training und -Inferenz.

4. Amazon.com Inc. (AMZN): Amazon ist nicht nur ein E-Commerce-Riese, sondern auch ein führender Anbieter von Cloud-Diensten durch Amazon Web Services (AWS), der eine Vielzahl von KI-Diensten und -Tools anbietet. Amazon nutzt KI auch in seinen Einzelhandels- und Logistikoperationen.

Diese Unternehmen haben stabile Geschäftsmodelle, starke Marktpositionen und investieren kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, was sie zu potenziell guten Kandidaten für langfristige Investitionen im Bereich der KI macht. Allerdings sollten Anleger auch die allgemeinen Marktbedingungen, das Wettbewerbsumfeld und spezifische Risiken der einzelnen Unternehmen berücksichtigen. Es wird empfohlen, professionelle Finanzberatung in Anspruch zu nehmen, um eine gut informierte Investitionsentscheidung zu treffen.

Diese KI-Aktie hebt sich hervor

Aber wenn du dich hypothetisch für eine entscheiden müsstest, welche würde sich von den Aspekten her am besten dafür eignen? Nenne mir eine Aktie

ChatGPT: Wenn ich mich hypothetisch für eine Aktie entscheiden müsste, die sich aufgrund ihrer Stärke im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI), ihres stabilen und innovativen Geschäftsmodells und ihres Potenzials für langfristiges Wachstum auszeichnet, würde ich Alphabet Inc. (GOOGL) auswählen.

Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, ist ein führender Akteur im Bereich der KI und hat eine starke Präsenz in verschiedenen Technologiebereichen. Die Investitionen von Google in KI reichen von der Entwicklung fortschrittlicher Algorithmen für seine Suchmaschine und andere Dienste wie Google Assistant und Google Cloud bis hin zu ambitionierten Projekten wie selbstfahrenden Autos (Waymo) und Gesundheitstechnologien. Zudem verfügt Alphabet über eine robuste finanzielle Grundlage und eine breite Diversifikation seiner Einnahmequellen, was zur Stabilität des Unternehmens beiträgt.

Es ist wichtig zu betonen, dass dies eine hypothetische Einschätzung ist und nicht als spezifische Anlageberatung betrachtet werden sollte. Die Investition in Aktien ist immer mit Risiken verbunden, und individuelle Anleger sollten ihre eigenen Recherchen durchführen oder professionelle Finanzberatung in Anspruch nehmen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.





Mit dieser Einschätzung steht ChatGPT nicht alleine da. Erst kürzlich berichtete BÖRSE ONLINE, dass gleich drei milliardenschwere Investoren alle auf die Alphabet-Aktie setzen

