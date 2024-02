Sollten sich Nvidia-Anleger lieber nicht zu früh freuen? Einer von Deutschlands bekanntesten Finanz-Experten, Folker Hellmeyer, macht nun auf die drohende Konkurrenz aus China aufmerksam

Nvidia begeisterte vergangene Woche mal wieder die Anleger. Denn der KI-Gigant veröffentlichte Zahlen, die erneut die Erwartungen übertrafen – und für die Aktie ging es dementsprechend nach oben.

Ist der Hype um das Tech-Unternehmen gerechtfertigt? Oder erschafft Nvidia etwa eine riesige Blase? Einer von Deutschlands Top-Finanzexperten, Folker Hellmeyer, macht nun auf einen entscheidenden Punkt aufmerksam: Die Konkurrenz aus China.

Nvidia bekommt Konkurrenz – was bedeutet das für Anleger?

Folker Hellmeyer ist Chefvolkswirt der Netfonds AG, war Chefanalyst der Bremer Landesbank und der Landesbank Hessen-Thüringen. Er gilt als einer der bekanntesten Finanzexperten Deutschlands und warnt nun: Die Chip-Entwickler in China sind ernsthafte Konkurrenten für Nvidia.

Zwar stellt er klar: „Künstliche Intelligenz ist eine Entwicklung, die uns über Jahre beschäftigen wird.“ Es sei für ihn ein Disruptor so wie damals das Internet. Und: „Die Wachstumschancen für diesen Markt bleiben in meinen Augen immens“. Er verweist allerdings auch bei Wachstumsaktien wie Nvidia darauf, dass diese Top-Performer ernsthafte Konkurrenz aus China bekommen. Denn deren Chips hätten teilweise eine viel höhere Energieeffizienz, die Leistungsfähigkeit wäre deutlich höher. Die Folge: Die Alleinstellungsmerkmale, die die bekannten Unternehmen jetzt haben und die deren hohe Bewertung aktuell womöglich rechtfertigen, lassen sich nicht einfach in die Zukunft übertragen.

Was also sollten Anleger nun tun? Im neuen Video von „Smartes Geld“ mit Folker Hellmeyer erfahren Sie es.

