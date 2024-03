Während es bei den Aktien von BASF und der Allianz aktuell gut läuft, hapert es bei der Deutschen Telekom. Doch sollen Anleger vor der Dividendensaison jetzt die niedrigen KGVs und hohen Dividendenrendite für einen Kauf nutzen?

BASF-Aktie plötzlich im Rallye-Modus

In den letzten Wochen hatten wir immer geschrieben, dass die BASF-Aktie sich in einem aufsteigenden Dreieck befindet und dieses mit Bruch der Nackenlinie bei knapp unter 50 Euro nach oben auflösen dürfte: Und genauso ist es gekommen. Anleger, die darauf gehört haben, konnten jetzt durch die kleine Rallye mit der BASF-Aktie schöne Gewinne einfahren. Doch wie geht es nun weiter?

Die BASF-Aktie befindet sich auf einem 52-Wochen-Hoch und bildete ein neues Hoch. Aktuell können Anleger also weiter kaufen. Die BÖRSE ONLINE Redaktion rät auch weiter zum Kauf der Chemie-Aktie mit einem Kursziel von 58 Euro.

Das 2025er KGV beträgt aktuell 12,5 und die Dividendenrendite soll für die nächste Ausschüttung Anfang Mai bei rund 6,30 Prozent liegen. Denn BASF will wieder 3,40 Euro je Aktie bezahlen. So können Anleger sich die BASF-Aktie also aktuell zu guten Konditionen und in einem Aufwärtstrend ins Portfolio legen.

Doch wie sieht es bei der Allianz und bei der Deutschen Telekom aus?

Allianz: Aktie kann mehr als nur gute Dividenden zahlen

Nach einer längeren Seitwärtsphase zwischen Dezember und Anfang März konnte die Allianz-Aktie wieder nach oben ausbrechen. Damit zeigte das Papier weiterhin Stärke, was nicht unbedingt so zu erwarten war, hatte die Dynamik doch erst etwas nachgelassen. Doch die letzten Quartalszahlen überzeugten die Börse dann doch. Auch die Dividende und Aktienrückkäufe tragen zu dem Kurszuwachs bei. Auch BÖRSE ONLINE hievte deswegen das Kursziel von 280 Euro auf 300 Euro und rät weiterhin zum Kauf.

Solange die 50-Tage-Linie hält, können Anleger bedenkenlos weiter zukaufen. Mit einem 2025er-KGV von 10,3 und einer Dividendenrendite von rund 5,30 Prozent lohnt sich das bei der Allianz aktuell. Die Dividende von voraussichtlich 13,80 Euro je Aktie wird ebenfalls Anfang bis Mitte Mai bezahlt. Anleger bleiben bei der Allianz-Aktie also investiert.

Doch gilt das auch für die Deutsche Telekom?

Übrigens: Finden Sie jetzt mit dem BÖRSE ONLINE Neobroker-Vergleich den besten Anbieter für Ihre Aktien.

Deutsche Telekom: Nur Luftholen oder eine größere Korrektur?

Die Deutsche Telekom-Aktie bildete ein kleines Doppel-Top bei 23 Euro, auf welches wir bereits vor Wochen hingewiesen hatten. Danach kam es dann zu der erwarteten Korrektur. Nun muss sich herausstellen, ob dies nur ein kleines Luftholen für den nächsten Anstieg darstellt oder ob sich die Korrektur ausweitet. Damit die Korrektur nicht größere Ausmaße annimmt, sollte die Deutsche Telekom jetzt zügig die 50-Tage-Linie wieder überwinden und als Unterstützung bekommen.

Mit einem 2025er-KGV von 11,1 und einer Dividendenrendite von 3,9 Prozent sind dies keine schlechten Vorraussetzungen. Die Aktie ist nämlich nicht teuer und diese Bewertung dürfte einen gewissen Sicherheitspuffer nach unten darstellen.

Die BÖRSE ONLINE Redaktion sieht das Kursziel zudem bei 26 Euro und rät zum Kauf. Die Dividende von 0,77 Euro je Aktie soll bei der Deutschen Telekom dabei bereits Mitte April gezahlt werden. Anleger sind bei der Deutschen Telekom-Aktie zwar etwas vorsichtig, greifen bei Überwinden der 50-Tage-Linie aber beherzt zu.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz, BASF, Deutsche Telekom.