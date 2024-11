Der DAX hat gute Laune! Vor allem die Aktien von Airbus, Daimler Truck und Siemens Energy können anziehen. Was steckt dahinter?

Das sehen Anleger gerne: Der DAX liegt aktuell rund 0,9 Prozent im Vergleich zum Vortag im Plus und steht bei 19.426 Punkten. Ähnlichsieht es beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50 aus. Der Index liegt 0,7 Prozent im Plus und steht bei 4.767 Punkten.



Inflationsdaten aus Deutschland ließen den DAX zunächst kalt. Am frühen Nachmittag stieg der Leitindex dann deutlich. Damit machte er den Rückschlag der vergangenen zwei Handelstage nahezu wett. Bis zum Rekord von 19.674 Punkte aus dem Oktober fehlen ihm aber noch 1,2 Prozent.

Die Börsenumsätze fielen angesichts fehlender Impulse von den US-Börsen überschaubar aus. Wegen des Feiertags Thanksgiving wird in New York an diesem Donnerstag gar nicht und am Schnäppchentag Black Friday nicht so lange wie üblich gehandelt.

Aktien von Airbus, Daimler Truck und Siemens Energy beim DAX im Fokus

An die DAX-Spitze schaffen es derweil die Aktien von Airbus mit einem Plus von über vier Prozent, es folgen Daimler Truck und Siemens Energy mit über drei Prozent Plus.

Airbus knüpfte damit an die starke Vortagsentwicklung an. Zur Wochenmitte hatte die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass der Triebwerkhersteller CFM ursprünglich für das Wartungssegment produzierte Triebwerke nun an den Flugzeugbauer abgeben dürfte. Eine entsprechende Einigung hätten die Unternehmen in diesem Monat erreicht, hieß es unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. „Das dürfte das Ziel von Airbus von 700 ausgelieferten Flugzeugen 2024 unterstützen", schrieb Analystin Sheila Kahyaoglu von der US-Bank Jefferies.

Ansonsten sorgten Analystenaussagen für Bewegung. Aktien von Nutzfahrzeugherstellern profitierten von einer positiven Studie der französischen Investmentbank Exane BNP Paribas. Nach einer langen Phase des Abbaus von Lagerbeständen habe die Auftragslage bei den Investitionsgüterherstellern die Talsohle erreicht, schrieb Experte Jonathan Mounsey. Er stufte Traton auf "Outperform" hoch, was die Titel der Volkswagen-Nutzfahrzeugholding mit einem Kursanstieg um 2,5 Prozent honorierten. Für die Aktien des Konkurrenten Daimler Truck ging es ebenfalls entsprechend hoch.

Außerdem hat die US-Bank JPMorgan die Einstufung für Siemens Energy auf "Neutral" belassen. Im aktuellen Ausblick von Bloomberg New Energy Finance (BNEF) für den Windenergiemarkt seien die Aussichten für Anlagen auf See weiter gesunken, schrieb Analyst Akash Gupta in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Dies sei allerdings keine Überraschung angesichts aktueller Projektprobleme. Bei den Anlagen an Land sei alles unverändert.

Größere Verlierer gibt es im DAX aktuell nicht.

Mit Material von dpa AFX

