Sie sind in diesem Jahr die Spitzenreiter im DAX, aber versprechen die Aktien von Siemens Energy, MTU und Co auch noch in Zukunft steigende Kurse? Wir machenden Vergleich, welches Papier sich jetzt für ihr Depot lohnen könnte.



Mit weitem Abstand führt die Aktie von Siemens Energy in diesem Jahr das DAX-Ranking an und konnte bereits ein Plus von 305 Prozent verzeichnen. Dahinter folgt die Rheinmetall-Aktie, die gerade in den letzten Wochen dank einer Rallye das eigene Jahresplus auf über 110 Prozent hochschraubte.

An dritter Stelle steht unterdessen noch knapp vor SAP der Konzern MTU mit einem Plus von rund 62 Prozent (Stand 27.11.2024). Aber welcher dieser Titel hat nach diesem bisher so erfolgreichen Jahr noch Potenzial für die Zukunft? Ein Blick auf die Stimmen der Analysten kann sich hier lohnen.



Aktien von Siemens Energy und MTU auf dem absteigenden Ast?

Glaubt man dem aktuellen Konsens der Analysten, dann verspricht unter den drei besten DAX-Aktien nur noch Rheinmetall Anlegern mittelfristig ein Upside von etwa elf Prozent bei einem durchschnittlichen Kursziel von rund 689 Euro. Siemens Energy könnte dagegen ein Absturz um zehn Prozent drohen, während MTU sich kaum bewegen dürfte und momentan das Kursziel der Analysten erreicht hat.

Da einige Bewertungen zu den Aktien aber schon älter sind, sollten Anleger vor allem aktuelle Analysen der Experten im Blick behalten – die zeichnen nämlich ein anderes Bild zur Zukunft der Aktien.



Aktuelle Analysen optimistisch für DAX-Spitzenreiter

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens Energy kürzlich von 35 auf 70 Euro verdoppelt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz der 300-Prozent-Rally in diesem Jahr trauen die Experten dem Energietechnikkonzern noch ein Upside von 50 Prozent zu. Denn die Windkraftsparte des Unternehmens werde ungerechtfertigterweise immer noch negativ bewertet. Nehme man noch das Potenzial der boomenden Gas- und Netzgeschäfte hinzu, werde die wahre Bewertung des Unternehmens noch deutlicher.



Ebenfalls nach oben schraubte die Schweizer Großbank UBS ihr Kursziel für MTU. Statt 320 Euro lautet die Prognose jetzt 370 Euro. Analyst Ian Douglas-Pennant rechnet laut seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick am 29. November mit der Veröffentlichung optimistischer Ziele für 2025. Die Erwartungen an den Kapitalmarkttag seien allerdings bereits ziemlich hoch. Längerfristig sieht der Experte weiteres Potenzial, wenn die GTF-Triebwerke zum Servicegeschäft hinzustoßen.



Rheinmetall konnte an der Börse unterdessen unter Analysten ein neues „Street High“ markieren. Auf bis zu 820 Euro könnte die Aktie laut Analysten im besten Fall steigen. Das entspricht einem Upside von um die 30 Prozent. Ein Ende der Rallye muss also für alle drei Aktien noch nicht bevorstehen, vor allem Siemens Energy scheint nach aktuellen Einschätzungen noch Power zu haben.

Mit Material von dpa-AFX



