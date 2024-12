Die Aktien der Rüstungsunternehmen Rheinmetall und Hensoldt konnten sich am Montag an die Spitze ihres jeweiligen DAX-Index setzen – indirekt auch dank Donald Trump. Welche Chancen und Risiken bringt der kommende US-Präsident für die deutschen Player mit sich?



Am Montag führte in den Toplisten der DAX-Familie kein Weg an den Rüstungsaktien vorbei. Bereits am Morgen konnten die Papiere von Rheinmetall, Hensoldt und Renk zwischen 1,23 und 3,37 Prozent zulegen. Rheinmetall setzte sich in der Folge an die DAX-Spitze, Hensodt führte die Liste im MDAX an und Renk schaffte es mit den Kursgewinnen immerhin ins obere Drittel des SDAX.

Der Aufschwung kommt gerade zur rechten Zeit, nachdem insbesondere Rheinmetall nach einer Mega-Rallye in den letzten Monaten kürzlich etwas die Luft ausging. Aber was hat der kommende US-Präsident Donald Trump mit den Tagesgewinnen zu tun?



Donald Trump beflügelt indirekt Gewinne der Rüstungsindustrie

Ein Grund für die Tagesgewinne der Rüstungsindustrie sind vor allem die Aussichten auf weiter steigende Militärausgaben der westeuropäischen Nato-Länder. Und diese Aussichten wurden nun von Nato-Generalsekretär Mark Rutte bestärkt. Er rechnet in der Debatte um die vergleichsweise niedrigen Verteidigungsausgaben der europäischen Bündnisstaaten wie Deutschland mit neuem Druck durch den künftigen US-Präsidenten Donald Trump. "Er wird wollen, dass wir mehr tun", sagte Rutte in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.



Für Rheinmetall und Co. ist Donald Trump Fluch und Segen zugleich

Die Wahl von Donald Trump zum kommenden US-Präsidenten war vor allem für die Aktie von Rheinmetall ein echter Kurstreiber und die aktuellen Tagesgewinne des Papiers bestätigen diesen Trend. Donald Trump ist für die Branchenaktien aber nicht nur eine Chance, sondern ebenso ein Risiko. Friedensgespräche im Ukraine-Krieg oder ein Einfrieren des Konflikts haben in den letzten Wochen und Monaten zu Gewinnmitnahmen geführt.

Und Donald Trump selbst war es, der ankündigte, den Krieg zwischen der Ukraine und seinem Nachbarn Russland innerhalb eines Tages zu beenden. Anleger müssen also auch in naher Zukunft mit entsprechenden Schwankungen beim Aktienkurs rechnen. Die langfristigen Aussichten für den Titel mit Kurszielen über 800 Euro bleiben aber weiterhin intakt, da die Bestrebungen zur Aufrüstung in der westlichen Welt nicht nur an den Ausgang des Ukraine-Krieges geknüpft sind. Zudem hatte Trump in einer Pressekonferenz erst kürzlich mittgeteilt, dass eine Lösung für den Krieg schwieriger zu finden sei als erwartet.

Mit Material von dpa-AFX

Lesen Sie auch: Dividenden-Krise bei VW, BMW und Co? Darauf müssen sich Anleger jetzt einstellen



Oder: Beschenken Sie sich zu selbst zu Weihnachten: Bis zu 17,2% Dividendenrendite sichern