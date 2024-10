Diese 12 Aktien haben alle ein KBV von weit unter 1,0, zahlen starke Dividenden und weisen Riesen-Potenziale auf. Um welche Aktien es sich handelt.

12 unterbewertete Aktien mit Riesen-Potenzialen

In der obigen Auflistung sehen Anleger die aktuell günstigsten Aktien aus dem Europa-Index Stoxx Europe 600 nach dem KBV. Wichtig: Alle Werte beziehen sich auf die vergangenen 12 Monate.

So sehen Anleger, dass unter den günstigsten Aktien, die theoretisch bis zu einem KBV von 1,0 steigen könnten - auch wenn das wohl nicht passieren wird - sehr viele deutsche Aktien zu finden sind. Etwa die Porsche SE ist mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,21 bewertet. Bedeutet: Würde die Porsche SE jetzt heute alle Vermögensgegenstände und alles was sich zu Geld mach ließe, veräußern, so würden Anleger den fünffachen Börsenkurs erhalten.

Denn ein KBV von 1,0 wäre ein fairer Wert, wobei es immer Unternehmen gibt, die darüber oder darunter liegen. Wir haben deswegen zur Orientierung auch das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) und die Dividendenrendite herausgesucht. Passen alle drei Werte, so können sich Anleger ein Investment überlegen.

Und diese unterbewerteten Aktien finden wir jetzt spannend:

Europa-Aktien mit Riesen-Potenzialen

Anleger sollten sich die Vodafone-Aktie anschauen. Denn diese macht seit längerer Zeit eine Bodenbildung durch und konnte im Chart einen neuen Aufwärtstrend formen. Seit Anfang des Jahres legte die Aktie bereits moderate 10 Prozent zu und liegt aktuell sowohl über der 200-Tage-Linie als auch über der 50-Tage-Linie. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,4 ist die Vodafone-Aktie günstig. Das KUV schlägt mit 0,65 ebenfalls niedrig zubuche und die hohe Dividendenrendite dürfte Anlegern schmecken. BÖRSE ONLINE rät hier zum Kauf mit einem Kursziel von 1,05 Euro was somit noch rund 20 Prozent Potenzial bedeutet.

Und auch die Raiffeisen Bank aus Österreich könnte sich für Anleger lohnen. Zwar befindet sie sich aktuell unter der 200-Tage-Linie, doch der Aufwärtstrend seit März 2022 ist intakt und die Bewertung mit einem KBV von 0,31 und einem KUV von 0,38 sehr günstig. Auch hier bietet sich Anlegern eine attraktive Dividendenrendite. Und BÖRSE ONLINE rät seit Anfang des Jahres zum Kauf der Aktie mit einem Kursziel von 30 Euro. Dies bedeutet ein Potenzial von noch 71 Prozent für die Raiffeisen Bank-Aktie

So sehen Anleger, dass es einige Europa-Aktien mit Riesen-Potenzialen gibt. Man sollte allerdings nicht nur auf günstige Bewertungen wie dem KBV schauen, sondern immer auch den Chart und die Aussichten miteinbeziehen.

