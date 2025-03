Die Allianz-Aktie läuft und läuft. Doch wie sieht es jetzt nach den neuesten Quartalszahlen aus? Was Anleger jetzt zur Aktie, zur Dividende und dem Aktienrückkaufprogramm wissen müssen.

Die Allianz-Aktie beglückt Anleger. Und auch die neuesten Zahlen zum vierten Quartal 2024 und zum gesamten Geschäftsjahr 2024 sind mehr als zufriedenstellend. So konnte die Allianz das gesamte Geschäftsvolumen im Jahr 2024 um 11,2 Prozent auf 179,8 Milliarden Euro steigern und das operative Ergebnis erhöht sich um 8,7 Prozent auf 16,0 Milliarden Euro, getragen durch alle Geschäftsbereiche. Dieses Ergebnis ist derweil ein Rekord: So viel Geld verdiente die Allianz noch nie zuvor.

Allianz: Die Quartalszahlen und Dividende im Detail

Auch das vierte Quartal bei der Allianz zeigt, dass das Geschäft weiter sehr gut läuft. So erhöhte sich das gesamte Geschäftsvolumen im abgelauenen Quartal sogar um 16,0 Prozent auf 45,9 Milliarden Euro und das operatives Ergebnis stieg um 10,9 Prozent und erreicht 4,2 Milliarden Euro. "Hauptsächlich aufgrund sehr guter Ergebnisse im Geschäftsbereich Schaden- und Unfallversicherung", wie die Allianz selbst schreibt.

Weil es so gut läuft, schlägt das Management für die Allianz-Aktie eine Dividende von 15,40 Euro vor, was eine Steigerung um 11,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Zudem legt der Versicherungskonzern aus München ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von zwei Milliarden Euro auf.

Doch was bedeutet das nun alles für die Allianz-Aktie?

Allianz-Aktie jetzt kaufen oder verkaufen?

Kaum zu überbieten ist bei der Allianz-Aktie auch die fundamentale Bewertung. Das KGV bewegt sich mit einem Wert von 12,0 in einem günstigen Bereich, die Dividendenrendite von 5,02 Prozent ist überaus attraktiv. Zwar rückt das Kursziel von 350 Euro, welches die BÖRSE ONLINE Redaktion für die Allianz aufweist, immer näher, doch bei dieser Bewertung, dem aktuellen Trend und den Zahlen, können Anleger langfristig weiter investieren. Kurzfristig kann es derweil zu leichten Gewinnmitnahmen kommen, sollten sich die Unsicherheiten an der Börse verstetigen.

Denn aufgrund der Turbulenzen in den USA und der Saisonalität (Mitte Februar bis Anfang März läuft die Börse historisch gesehen schlecht), könnte es einige Gewinnmitnahmen geben. Insgesamt haben die Zahlen der Allianz-Aktie aber gezeigt, dass das Unternehmen kerngesund ist. Zudem strebt die Allianz auch in diesem Jahr ein operatives Ergebnis von 16,0 Milliarden Euro "plus oder minus 1 Milliarde Euro an", wie der Konzern sagte.

