Die vergangenen Wochen waren ereignisreich für die BASF-Aktie. Und auch jetzt nach den neuen Quartalszahlen geht das Schauspiel weiter. Was Anleger jetzt mit der Aktie tun sollten.

Zuletzt stieg die BASF-Aktie zwar, doch die Schwankungen und die Unsicherheit waren enorm. Nun zeigen auch die neuesten Zahlen Licht und Schatten bei der deutschen Chemie-Aktie:

BASF: Durchwachsene Quartalszahlen aber mehr Cashflow

Im Geschäftsjahr 2024 schrumpfte der Umsatz wie bereits bekannt gegeben worden war um 5,3 Prozent auf 65,3 Milliarden Euro. Der Hauptgrund dafür waren niedrigere Preise und Mengen im Chemie-Geschäft.

Weil es zudem Wertberichtigungen vor allem bei Batteriematerialien sowie Aufwendungen für Restrukturierungen gab, ging das EBIT um rund 10 Prozent auf 2,0 Milliarden Euro zurück. Allerdings stieg der Gewinn von 225 Millionen Euro im vergangenen Jahr auf jetzt 1,3 Milliarden Euro - hauptsächlich dafür verantwortlich ist der Verkauf des Öl- und Gasgeschäfts Wintershall Dea.

Und Anleger hatten ja schon damit gerechnet, doch BASF kürzt die Dividende für 2024 um ein Drittel auf 2,25 Euro. Damit ergibt sich eine neue Dividendenrendite von 4,7 Prozent.

Doch wie sieht nun der Ausblick der BASF-Aktie aus? Denn von diesem Zahlenwerk war ja bereits viel erwartet worden. Und hier muss man sagen: Es geht so. Denn der Chemiekonzern BASF blickt weiter verhalten in das laufende Jahr. Für 2025 peilt BASF für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie Sondereinflüssen zwischen 8,0 Milliarden und 8,4 Milliarden Euro an nach 7,9 Milliarden Euro (plus 2,4 Prozent) in 2024.

Zudem soll der Free Cashflow im laufenden Jahr zwischen 400 Millionen und 800 Millionen Euro betragen, nach fast 750 Millionen Euro im Vorjahr.

Übrigens: Finden Sie jetzt im BÖRSE ONLINE Festgeld-Vergleich heraus, welcher Anbieter noch ansprechende Zinsen zahlt

BASF-Aktie jetzt kaufen oder verkaufen?

Grundsätzlich bleibt die BASF-Aktie auch aufgrund ihrer ansprechenden fundamentalen Bewertung ein gutes Investment. Das KGV liegt bei moderaten 14,9 und die Dividendenrendite soll bei rund 4,70 Prozent liegen. Die BÖRSE ONLINE Redaktion rät weiterhin zum Kauf der Aktie mit einem Kursziel von 61,80 Euro und einem Stoppkurs bei 39,00 Euro. Nach der Bildung des Goldenen Kreuzes im Chart, sollte der Aufwärtstrend weitergehen. Rücksetzer Richtung 50-Tage-Linie nutzen Anleger zum Einstieg.

Erste Reaktionen auf die Quartalszahlen an der Börse fallen leicht negativ aus. Die BASF-Aktie befand sich vorbörslich rund 1 Prozent im Minus. Im Tagesverlauf konnte sich das Papier in einem unruhigen Handel zwischenzeitlich auf plus 2 Prozent hochkämpfen und notiert vor Eröffnung der US-Börsen noch bei rund einem Prozent im Plus bei knapp unter 50 Euro.

Und lesen Sie auch: Allianz-Aktie: Das müssen Anleger jetzt zu Dividende, Aktienrückkauf und Quartalszahlen wissen

oder: 100% Trefferquote: Auf diese Aktien schwört die Wall Street-Elite