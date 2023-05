Am Freitagmorgen meldete die Allianz als größter deutscher Versicherer seine Quartalszahlen, die mit Spannung erwartet wurden. Doch wie fielen diese aus? Und verleihen diese der Allianz-Aktie neues Kurspotenzial?

Am Freitag um 07:00 Uhr war es so weit und die Allianz, einer der größten weltweiten Versicherer und Vermögensverwalter, präsentierte seine Quartalszahlen für die ersten drei Monate des Jahres 2023. Ergibt sich hieraus neues Kurspotenzial?

Allianz-Aktie mit Gewinnsprung

Zumindest dann, wenn man einen Blick auf die Quartalszahlen wirft. Diese waren nämlich überraschend gut, denn der Versicherungskonzern startete mit einem kräftigen Gewinnsprung in das neue Jahr.

So stieg das operative Ergebnis im Vergleich zum Vorjahresquartal um 24 Prozent auf 3,73 Milliarden Euro, was die Schätzungen der Analysten von 3,61 Milliarden Euro deutlich übertraf. Zwar lag der Nettogewinn leicht unter den Erwartungen, doch das Management hielt weiter an seiner Prognose, ein operatives Ergebnis von rund 14,2 Milliarden Euro zum Ende des Jahres zu erzielen, fest.

Goldman Sachs: Kursziel 260 Euro?

Den guten Ergebnissen hatte die Allianz schon gestern Taten folgen lassen und ein 1,5 Milliarden Euro schweres Aktienrückkaufprogramm verkündet. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Doch wie geht es jetzt weiter mit der Aktie des deutschen Versicherers? Und wo liegen die nächsten Kursziele?

Geht es nach der kürzlich veröffentlichten Analyse von Goldman Sachs, so liegt das nächste Kursziel für die Aktie bei 260 Euro. Laut der Studie dürften die Geschäftsbereiche des Unternehmens auch trotz makroökonomischer Unwägbarkeiten weiter gut performen und das Aktienrückkaufprogramm sollte einen Zusatzeffekt liefern, dass den Kurs langfristig stützt.

Wie geht es mit der Allianz-Aktie weiter

Doch die ersten Reaktionen der Händler an den Märkten zeigen bereits, dass es wohl nicht so einfach mit einem Kursplus von 22 Prozent sein dürfte. Im vorbörslichen Handel bleibt die Allianz-Aktie noch unbewegt bei 211,50 Euro. Mit Eröffnung der Börse sackt die Allianz-Aktie dann zunächst ein paar Prozent auf 208 Euro ab, kann sich gegen 09:45 aber wieder auf minus 1,0 Prozent und rund 210 Euro hocharbeiten. Bis zum Mittag kann die Allianz aber in einem positiven Marktumfeld bis auf 212,50 Euro zulegen und notiert damit sogar leicht im Plus.

Tatsächlich hat der Bereich Sachversicherungen bei der Allianz zwar überperformt, aber vor allem der wichtige Wachstumsbereich Assetmanagement blieb hinter den Erwartungen zurück.

In einem ohnehin schon schwierigen Marktumfeld muss die Aktie deshalb zunächst einen Halt an der Marke von 210 Euro finden, sonst droht schnell ein Absturz unter die 200 Euro und jeglicher Aufwärtstrend wäre passe.

Anleger, die sich allerdings hier ohnehin schon langfristig engagieren wollten, können sich schon einmal mit einem Limit auf die Lauer legen. Denn knapp unter 200 Euro verläuft die 200-Tage-Linie, die als ein guter Einstiegszeitpunkt gelten könnte. Bricht die 200-Tage-Linie bei der Allianz-Aktie, so muss die Strategie allerdings neu überdacht werden.

Und lesen Sie auch: Nvidia: So viel Kurspotenzial hat die beste Growth-Aktie des Jahres noch – Jetzt kaufen?

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz