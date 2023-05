Nvidia ist mit einem Plus von 93 Prozent seit Jahresbeginn die beste große Aktie der Welt. Doch wie viel Kurspotenzial hat diese Growth-Aktie jetzt noch? Und sollten Anleger Nvidia noch kaufen?

Nvidia ist ein führender Anbieter von Grafikkarten, Chips und Prozessoren. Das Unternehmen ist in zwei operativen Segmenten tätig, "Compute & Networking" und "Graphics". Im Jahr 2022 generierte das Segment Compute & Networking 52,76 Prozent des Jahresgewinns vor Zinsen und Steuern (EBIT), während das Graphics-Segment 47,24 Prozent ausmachte. Im vierten Quartal 2022 hatte Nvidia 2.784 institutionelle Investoren, wobei die Top 10 einen Anteil von 33,08 Prozent hielten.

Der kürzlich veröffentlichte Finanzbericht von Nvidia hebt aber auch die Abhängigkeit des Unternehmens von Drittanbietern bei der Herstellung ihrer Produkte hervor, was in der Vergangenheit zu Produktengpässen und Überbeständen geführt hat. Nvidia muss also weiterhin eng mit seinen Lieferanten zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass es genügend Bestände gibt, um die starke Nachfrage seiner Kunden zu befriedigen.

Nvidia-Aktie mit hohen Kurszielen

Obwohl Der Chip-Konzern als ein Unternehmen mit starken Fundamentaldaten gilt, bleibt es dennoch abhängig von einer Reihe von externen Faktoren wie dem globalen Marktumfeld und der Verfügbarkeit von Rohstoffen. Nicht zuletzt muss das Unternehmen auch seine Abhängigkeit von Drittanbietern im Blick behalten, um eine stabile Produktion und Lieferung zu gewährleisten. Mit einem KGV von aktuell 64 und mit einer minimalen Dividendenrendite von 0,06 Prozent ist die Aktie derweil nicht günstig. Dennoch soll es noch viel Wachstum in den kommenden Jahren geben, wenn man den Analysten bei Bloomberg glauben darf. So soll der Gewinn je Aktie im Geschäftsjahr 2024 (läuft bereits) von 3,34 Dollar auf 4,5 Dollar und dann im nächsten Jahr schon auf 5,9 Dollar anwachsen.

Zudem haben Analysten Preisziele für die Nvidia-Aktie zwischen 133,00 USD (53,63 Prozent Abwärtsrisiko) und 370,00 USD (29,01 Prozent Aufwärtspotenzial), mit einem Konsens von 241,54 USD (15,78 Prozent Abwärtsrisiko).

Bei Bloomberg kamen zuletzt neue Kursziele für die Nvidia-Aktie von Morgan Stanley (304 Dollar), Citi Bank (305 Dollar) und Bernstein (300 Dollar).

Einschätzung zur Nvidia-Aktie

Die Nvidia-Aktie hat aktuell auf jeden Fall Momentum. Die Aktie befindet sich in einem klaren Aufwärtstrend und bekanntlich is the trend your friend. Allerdings sollten Anleger jetzt nicht sofort mit der nächsten Verdopplung rechnen. Ein tranchenweiser Einstieg oder ein sukzessives Aufstocken der Aktie kommt jetzt am ehesten infrage. Die Aktie hat das Kursziel von BÖRSE ONLINE bereits erreicht, weswegen Anleger, die bereits länger dabei sind, ein paar Teilgewinne mitnehmen können. Wer noch nicht so lange dabei ist oder bei Nvidia neu einsteigen möchte, der kann dies wie erwähnt über einen Sparplan oder tranchenweise tun. Die Ausblicke für die Zukunft sehen weiter gut aus, kurzfristig kann es nach der Rallye natürlich mal ruckeln. Anleger fassen jetzt das Allzeithoch bei 347 Dollar ins Auge.

