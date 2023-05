Am Freitag dem 12. Mai veröffentlicht die Allianz ihre nächsten Quartalszahlen. Doch schon vorher geht es bei der Allianz-Aktie hoch her, denn ein neuer großer Aktienrückkauf wurde beschlossen. Sollten Anleger jetzt einsteigen?

Am morgigen Freitag wird die Allianz wieder neue Quartalszahlen veröffentlichen. Doch schon vorher kommen positive News für die Allianz-Aktie. Doch sollten Anleger jetzt noch kaufen?

Allianz vor den Quartalszahlen

Bei den Zahlen zum ersten Quartal 2023 erwarten Analysten einen Umsatz von 45,759 Milliarden Euro nach 44,038 Milliarden Euro im ersten Quartals 2022. Dabei soll das EBIT 3,614 Milliarden Euro betragen nach 3,238 Milliarden Euro im ersten Quartal 2022. Dabei soll sich aber das Nettoergebnis von 561 Millionen Euro mehr als vervierfachen auf 2,4 Milliarden Euro. Und der Gewinn je Aktie soll von 1,36 Euro auf 6,83 Euro anschnellen. Allerdings könnte der Ausblick der Allianz verhalten sein. Auch aus diesem Grund könnte der Konzern gestern das neue große Aktienrückkaufprogramm für die Allianz-Aktie beschlossen haben:

Allianz beschließt neues Aktienrückkaufprogramm

Die Allianz traut sich wieder größere Aktienrückkäufe zu. Deutschlands größter Versicherungskonzern kündigte am Mittwoch ein Rückkaufprogramm über bis zu 1,5 Milliarden Euro an. Die Aktion soll Ende Mai starten, wie die Allianz erklärte. Die Papiere sollen eingezogen werden. Zuletzt hatte der Konzern einen so großen Aktienrückkauf im Jahr 2019, vor der Corona-Pandemie, gestartet. Danach fielen die Rückkaufprogramme kleiner aus. Im vergangenen Jahr wurden allerdings zwei Aktienrückkäufe gestartet, die sich auf zwei Milliarden Euro summierten. Der jüngste, das im November angekündigt wurde, ist erst seit Mitte März abgeschlossen.

Mit Aktienrückkäufen geben Unternehmen überschüssiges Kapital - ähnlich wie mit Dividenden - an ihre Anteilseigner zurück. Zudem lässt sich damit der Aktienkurs stützen. Seit 2017 hat die Allianz auf diesem Weg insgesamt elf Milliarden Euro an die Aktionäre ausgeschüttet.

Einschätzung zur Allianz-Aktie

Das Aktienrückkaufprogramm dürfte die Allianz-Aktie in den kommenden Monaten auf jeden Fall stützen. Aktuell versucht das Papier wieder über die 50-Tage-Linie zu gelangen. Sollte dies morgen in Verbindung mit den Quartalszahlen passieren, so können Anleger einsteigen. Wird die Aktie aber an der 50-Tage-Linie abgewiesen, so sollten Anleger, die bereits auf guten Gewinnen sitzen, davon Teile mitnehmen. Wer ganz neu einsteigen möchte, der eröffnet jetzt eine erste Position, behält sich aber Cash in der Hinterhand, um bei einem eventuellen Fall auf die 200-Tage-Linie nachkaufen zu können.

