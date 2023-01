Das Jahr 2022 ist vorbei und der Aktienmarkt ist in ein neues Jahr gestartet. Doch welche Aktien waren eigentlich die meistgehandelten im vergangenen Jahr? Wir stellen die Top-20 des Brokers Scalable Capital vor.

10. Allianz

Auf Platz 10 findet sich der deutsche Versicherungsriese Allianz. Die Aktie des Konzerns notierte 2022 leicht negativ, brachte Anlegern dafür allerdings eine ordentliche Dividende.

Für das konservativ aufgestellte Unternehmen dürfte es auch im kommenden Jahr so weitergehen wie bisher. Sollte man von weiteren Umweltkatastrophen verschont bleiben und der Bereich Vermögensverwaltung weiteres Wachstum erleben, so hat der DAX Wert laut den Analysten noch Potenzial im Jahr 2023.

9. Mercedes-Benz

Rang neun im Ranking der meistgehandelten Aktien auf Scalable Capital belegt dagegen ein weiterer Autobauer mit Mercedes-Benz. Auch hier musste die Aktie ein leichtes Minus verzeichnen, zahlte aber eine sehr hohe Dividende.

Im kommenden Jahr dürften primär der weitere Ausbau zur Luxusmarke und die globalen Lieferketten für Mercedes eine wichtige Rolle spielen.

8. Microsoft

Nächster Wert in dem Ranking ist das Schwergewicht Microsoft. Die Aktie des Software-Riesen hat ebenfalls eine deutliche Abwertung erlebt und hat mit dem Übernahmeversuch von Activision Blizzard auch einiges an Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

Ob diese letztlich vor Gericht durchgedrückt werden kann oder von den Regulatoren und Konkurrenten von Microsoft unterbunden wird, dürfte sich im Jahr 2023 zeigen.

7. Alphabet

Gleich auf Platz 7 ist mit Alphabet der nächste Big-Tech Wert vertreten. Auch die Aktie der Google-Mutter musste etwas Federn lassen und konnte sein Multiple aus 2021 nicht mehr halten.

Vor allem der Wachstumsbereich Cloud und ein möglicher Börsengang der Tochter YouTube machen Hoffnung, dass es im Jahr 2023 wieder besser läuft, als in den vergangenen zwölf Monaten.

6. BASF

Noch öfter gehandelt wurde allerdings die Aktie von BASF. Kein Wunder, denn nach Ausbruch des Russland-Ukraine-Krieges und der Gaskrise in Deutschland war wohl kaum ein Unternehmen so häufig in den Schlagzeilen.

Die Angst vor einem Blackout hat sich zwar nicht bewahrheitet, doch blicken viele Experten schon sorgenvoll auf den nächsten Winter. Auch der Russland Konflikt und hohe Energiekosten hinterließen ihre Spuren, denn BASF rutschte 2022 in die Verlustzone.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz, Mercedes-Benz, BASF