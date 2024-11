Anleger dürfen sich freuen: Die neuen Quartalszahlen sind beim deutschen Versicherungskonzern erfreulich. Wie hoch es jetzt für die Aktie gehen kann und was bei der Allianz jetzt überraschend ist.

So überraschend fallen die Quartalszahlen bei der Allianz aus

Die Allianz ist aktuell nicht zu stoppen. Die Zahlen zum abgelaufenen 3. Quartal bergen wieder positive Überraschungen für Anleger, mit denen man so nicht rechnen konnte. Denn im dritten Quartal konnte die Allianz auch dank höherer Prämien einen operativen Gewinn von 3,9 Milliarden Euro erzielen. Damit lag man etwa 14 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Auf die Aktionäre entfielen damit rund 2,5 Milliarden Euro und damit sogar 22 Prozent mehr als im dritten Quartals des vergangenen Jahres.

Für den Rest diesen Jahres wird die Allianz dabei optimistischer und peilt die obere Spanne des Gewinnkorridors von 14,8 Milliarden Euro bis 15,8 Milliarden Euro an.

„Die Allianz setzte ihre starke Performance im dritten Quartal fort und erzielte ein starkes Wachstum beim Geschäftsvolumen, beim operativen Ergebnis und beim Periodenüberschuss, während die Finanzkraft weiter gestärkt wurde", sagt Oliver Bäte, Vorstandsvorsitzender der Allianz SE.

Zudem hätten die Lebens- und Krankenversicherung ein sehr starkes Momentum im Neugeschäft und auch im Asset Management habe es neue starke Zuflüsse gegeben.

So konnten Anleger mit guten Quartalszahlen bei der Allianz rechnen, doch dass sie so gut ausfielen, war dann doch überraschend.

Allianz-Aktie jetzt weiter kaufen oder Gewinne mitnehmen?

In diesem Jahr hat die Allianz-Aktie bislang schon um 18 Prozent zugelegt. Zuletzt musste das Papier dieser Rallye aber Tribut zollen. Die Kurse bei 300 Euro konnten nicht gehalten werden und die Aktie korrigierte unter die 50-Tage-Linie.



Für Anleger kommt es jetzt darauf an, wie die Börse die neuen Zahlen aufnimmt. Vorbörslich liegt das Papier leicht im Plus, doch die vergangenen Tage an der Börse haben die Allianz-Aktie deutlich unter die 50-Tage-Linie gedrückt. Diese verläuft aktuell bei 292 Euro und sollte baldmöglichst wieder zurückerobert werden. Bei einem Durchbrechen nach oben können Anleger neu einstiegen. Vorher hält man am besten.

Nur für den Fall, dass die Allianz-Aktie in den kommenden Tagen stark an der 50-Tage-Linie abgewiesen wird, sollte man kurzfristig Teilgewinne mitnehmen. Langfristig bleibt die Allianz-Aktie ein attraktives Investment.

Einziger Wermutstropfen ist, dass das aktuelle Aktienrückkaufprogramm im Oktober 2024 vollständig ausgeführt wurde und es damit aktuell kein neues Programm gibt. Anleger üben sich hier in Geduld.

Mit einer günstigen fundamentalen Bewertung bleibt die Allianz aber attraktiv. So liegt das KGV für 2025 bei 10,7 und die Dividendenrendite ist mit 5,59 Prozent angenehm hoch.

Die BÖRSE ONLINE Redaktion rät weiter zum Kauf der Allianz-Aktie mit einem Kursziel von 350 Euro.

